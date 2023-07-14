Популярный эстонский паштет теперь продается и в экзотических странах

Популярный в Эстонии паштет производства Ныоского мясокомбината экспортируется теперь, к примеру, в такие государства, как Кипр, Румыния и Болгария.
«И наш турист сможет найти на прилавках тамошних маленьких магазинов ныоский паштет, который мы экспортируем в виде готового изделия», - рассказывает исполнительный директор Ныоского мясокомбината Рагнар Лоова. По его словам, таким образом эстонские продукты завоевывают признание и в далеких странах. «Через уполномоченных посредников направили первые партии в тамошние маленькие магазины, что позволит нам в будущем получить новые заказы, увеличить экспортные объемы и выйти на большие торговые сети. Экспорт для эстонских предприятий является, без сомнения, жизненно важным направлением».
Ныоский мясокомбинат с успехом экспортирует свои изделия в Латвию, Литву и Филяндию, но в ближайшее время с появлением выхода на новые рынки поставлена задача удвоить экспортную долю производимых товаров.
«Наши изделия с высоким содержанием мяса уже получили одобрение со стороны потребителей как в Эстонии, так и в некоторых зарубежных странах. Наша ассортимент мясных закусок состоит из более чем двадцати наименований, и мы стараемся отвечать самым требовательным вкусам потребителей, чтобы написать историю успеха эстонских продуктов и за рубежом», - сказал председатель совета Ныоского мясокомбината Симмо Кррустюк.
«Мы преуспели уже настолько, чтобы в ближайшее время открыть для себя новые рынки. Это, например, Польша, Германия и некоторые другие страны, в которых культура потребления здоровых и качественных мясных закусок имеет глубокую историю. Мы видим, что спрос на такой быстрый и полезный «перекус» в Европе растет. В настоящее время экспорт составляет десять процентов от общего объема производимых нами таких закусок, и ставится цель удвоить эту долю».