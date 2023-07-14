Популярный эстонский паштет теперь продается и в экзотических странах

«И наш турист сможет найти на прилавках тамошних маленьких магазинов ныоский паштет, который мы экспортируем в виде готового изделия», - рассказывает исполнительный директор Ныоского мясокомбината Рагнар Лоова. По его словам, таким образом эстонские продукты завоевывают признание и в далеких странах. «Через уполномоченных посредников направили первые партии в тамошние маленькие магазины, что позволит нам в будущем получить новые заказы, увеличить экспортные объемы и выйти на большие торговые сети. Экспорт для эстонских предприятий является, без сомнения, жизненно важным направлением».

Ныоский мясокомбинат с успехом экспортирует свои изделия в Латвию, Литву и Филяндию, но в ближайшее время с появлением выхода на новые рынки поставлена задача удвоить экспортную долю производимых товаров.

«Наши изделия с высоким содержанием мяса уже получили одобрение со стороны потребителей как в Эстонии, так и в некоторых зарубежных странах. Наша ассортимент мясных закусок состоит из более чем двадцати наименований, и мы стараемся отвечать самым требовательным вкусам потребителей, чтобы написать историю успеха эстонских продуктов и за рубежом», - сказал председатель совета Ныоского мясокомбината Симмо Кррустюк.