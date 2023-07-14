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Исторический шаг: Украина будет праздновать Рождество вместе с Европой

rus.postimees.ee
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Фото: Viktor Burkivski

В целях «отказа от российского наследия» парламент Украины проголосовал за изменение дат празднования некоторых праздников, в том числе Рождества.

Верховная Рада приняла закон № 9431, который изменит даты государственных праздников в Украине. Он вступит в силу с 28 июля. Отныне Рождество будут праздновать 25 декабря, а не 7 января.

Также вместо 28 июля День Украинской Государственности будут праздновать 15 июля, но в этом году праздник будут отмечать по старой дате, поскольку изменения вступят в силу с 28 июля. День защитников и защитниц Украины и День Покрова Пресвятой Богородицы соответственно будут праздновать 1 октября вместо 14 октября.

За закон проголосовал 241 народный депутат и только двое проголосовали против. Сообщается, что целью законопроекта является «отказ от российского наследия».

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