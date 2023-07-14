Делегация США, участвовавшая в саммите НАТО в Вильнюсе, рассматривала возможность отказаться от публичного «приглашения» Украины в альянс после того, как президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях раскритиковал страны НАТО. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.
The Washington Post: после твита Зеленского о «слабости» НАТО власти США обсуждали, стоит ли заявлять о приглашении Украины в альянс
В Twitter и других соцсетях президента Украины перед визитом на саммит НАТО в Вильнюсе появился пост, в котором Зеленский обвинил страны НАТО в «слабости» из-за неопределенности по членству Украины в альянсе. Перед этим в СМИ опубликовали черновик коммюнике саммита. Зеленский назвал «беспрецедентным и абсурдным», что страны НАТО не определили временные рамки для приглашения Украины в альянс. Зеленский назвал «странной» формулировку, что Украина должна выполнить некие условия «даже для приглашения» в альянс.
Заявление Зеленского с критикой стран НАТО «ошеломило» участников саммита в Вильнюсе, а американская делегация «пришла в ярость», заявил один из собеседников издания. Высокопоставленные политики, находившиеся в Вильнюсе, вели неофициальные переговоры о том, как альянс должен отреагировать на слова Зеленского.
Американские чиновники допускали, что могут пересмотреть или исключить из коммюнике саммита формулировку, возмутившую Зеленского, о том, что Украину пригласят в НАТО, «когда союзники согласятся и будут выполнены условия». Об этом WP сообщили европейские чиновники, участвовавшие в переговорах.
Американский чиновник рассказал WP, что администрация президента США с пониманием отнеслась к опасениям Зеленского и надеялась, что сможет их как-то решить. При этом три высокопоставленных политика заявили изданию, что, по их мнению, делегация США собиралась изменить формулировки документа не в пользу Украины. Некоторые чиновники хотели вовсе убрать из коммюнике ссылку на «приглашение» или найти для этого слова другое место, рассказал дипломат НАТО, участвовавший в переговорах.
Другой высокопоставленный дипломат НАТО заявил, что делегация США «не хотела специально убирать обещание» пригласить Украину. Участники саммита решили, что редактирование документа задержит его публикацию, поэтому не стали вносить изменения. Чиновник сказал, что принятое коммюнике «посылает очень четкий и сильный сигнал - как Украине, так и России».
За сохранение первоначальных формулировок, по данным WP, выступал президент Франции Эммануэль Макрон, которого поддерживали страны Центральной Европы и Балтии.
По данным The Washington Post, к тому времени, когда послы НАТО официально обсудили, как реагировать на твит Зеленского, США вернулись к первоначальной формулировке коммюнике.
Представители Белого дома и президента Украины пока это не комментировали.
По данным Politico, западные дипломаты, работавшие в Вильнюсе во время саммита НАТО, с удивлением встретили заявление Владимира Зеленского с критикой альянса, один из них сказал, что президент Украины «заходит слишком далеко». Источники The Guardian в НАТО заявили, что, по их мнению, Зеленский ведет жесткую публичную дипломатию «в последнюю минуту», чтобы вынудить союзников переписать коммюнике саммита в Вильнюсе.
В конце первого дня саммита НАТО, 11 июля, Владимир Зеленский участвовал в ужине с лидерами стран альянса. По данным агентства Bloomberg, когда президент США Джо Байден вернулся в свой отель, лидеры стран НАТО попросили Зеленского «остыть» и взглянуть на ситуацию в целом, ему пообещали вероятное членство Украины в альянсе в будущем, а страны «Большой семерки» предложили гарантии безопасности.