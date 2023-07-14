The Washington Post: после твита Зеленского о «слабости» НАТО власти США обсуждали, стоит ли заявлять о приглашении Украины в альянс

В Twitter и других соцсетях президента Украины перед визитом на саммит НАТО в Вильнюсе появился пост, в котором Зеленский обвинил страны НАТО в «слабости» из-за неопределенности по членству Украины в альянсе. Перед этим в СМИ опубликовали черновик коммюнике саммита. Зеленский назвал «беспрецедентным и абсурдным», что страны НАТО не определили временные рамки для приглашения Украины в альянс. Зеленский назвал «странной» формулировку, что Украина должна выполнить некие условия «даже для приглашения» в альянс.

Заявление Зеленского с критикой стран НАТО «ошеломило» участников саммита в Вильнюсе, а американская делегация «пришла в ярость», заявил один из собеседников издания. Высокопоставленные политики, находившиеся в Вильнюсе, вели неофициальные переговоры о том, как альянс должен отреагировать на слова Зеленского.

Американские чиновники допускали, что могут пересмотреть или исключить из коммюнике саммита формулировку, возмутившую Зеленского, о том, что Украину пригласят в НАТО, «когда союзники согласятся и будут выполнены условия». Об этом WP сообщили европейские чиновники, участвовавшие в переговорах.