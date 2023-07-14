Фото ⟩ Поезд столкнулся с легковым автомобилем: погиб четырехлетний мальчик

Сегодня в деревне Лоху в волости Кохила (Рапламаа) произошло серьезное ДТП, в результате которого погиб четырехлетний мальчик.
«По первоначальным данным, легковой автомобиль Subaru Forester, за рулем которого был 34-летний мужчина, пересекал железнодорожный переезд Метсавахи и не заметил приближающийся слева со стороны Таллинна поезд. Четырехлетний мальчик, находившийся в машине, в результате столкновения получил серьезные травмы и, несмотря на усилия медиков, скончался на месте происшествия. Второй пассажир, который был в Subaru Forester, не пострадал. Водителя легковушки медики доставили в больницу на осмотр», - сказал старший патрульной смены в Рапла Анти Шапкин.
В результате столкновения пассажиры поезда, следовавшего из Таллинна в сторону Рапла, не пострадали. Обстоятельства трагического ДТП будут установлены в ходе уголовного производства.