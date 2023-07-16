Наверное, стоит раз и навсегда осознать, что идеальных автомобилей не существует. В принципе. Можно ли назвать новую Mazda CX-60 идеальным автомобилем? Можно. А лучшим из всех существующих? Тоже можно. Точно так же его можно назвать худшим.
Да, это флагманская модель марки. Да, красивая. Да, машина большая и вместительная. Да, в отделке салона использованы высококачественные и добротные материалы. Да, по многим критериям – это премиальный автомобиль, оснащенный по последнему слову техники. Но выстроится ли среднестатистический покупатель за ним в очередь к дилеру?