Наверное, стоит раз и навсегда осознать, что идеальных автомобилей не существует. В принципе. Можно ли назвать новую Mazda CX-60 идеальным автомобилем? Можно. А лучшим из всех существующих? Тоже можно. Точно так же его можно назвать худшим.