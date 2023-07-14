Еврокомиссия подаст на Эстонию в Суд ЕС

Директива Европейской сети по вопросам конкуренции уполномочила органы по вопросам конкуренции государств-членов лучше обеспечивать соблюдение правил конкуренции ЕС, включая необходимые гарантии независимости, ресурсов и соответствующих штрафов и инструментов правоприменения, а также эффективное смягчение ответственности. программ и механизмов взаимопомощи, сообщило представительство Еврокомиссии в Эстонии.

Государства-члены должны были принять и опубликовать необходимые меры для обеспечения полного включения директивы в национальное законодательство до 4 февраля 2021 года. На сегодняшний день Эстония не уведомила Комиссию о мерах по перенятию директивы. Поэтому комиссия решила подать в суд на Эстонию в Суд Европейского союза. Ранее комиссия направила в Эстонию официальное письмо 18 марта 2021 года, а мотивированное заключение - 29 сентября 2022 года.

Кроме того, в июле относительно Эстонии начаты еще четыре дела о нарушениях. В области правовых вопросов Еврокомиссия решила инициировать процедуру нарушения и направить официальное письмо в Эстонию, Литву и Словению, поскольку эти страны не полностью перенесли директиву о процессуальных гарантиях для детей, подозреваемых или обвиняемых в уголовном процессе.

Комиссия также решила направить мотивированное заключение по Бельгии, Венгрии и Эстонии, так как эти страны не перенесли должным образом директиву о праве на адвоката и праве сообщать о своем задержании.

Кроме того, Еврокомиссия решила направить мотивированное заключение по Эстонии, Ирландии, Кипру, Латвии, Люксембургу и Польше, поскольку эти страны не приняли нормы ЕС, предусмотренные директивой о представительских действиях.

В сфере воздушного транспорта Европейская комиссия приняла решение начать дело о нарушениях и направила официальное письмо в Чехию, Данию, Германию, Эстонию, Ирландию, Грецию, Хорватию, Италию, Кипр, Литву, Венгрию, Нидерланды, Португалию , Словения, Словакия, Финляндия и Швеция, поскольку эти страны не гарантировали, что заинтересованные стороны, участвующие в их оперативной авиационной деятельности, выполняют определенные требования, изложенные в исполнительном регламенте Комиссии, учреждающем первый совместный проект, поддерживающий реализацию Европейского генерального плана организации воздушного движения.