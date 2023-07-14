Пт, 14.07.2023
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Центристская партия вернула пожертвование в 300 000 евро

Лоора-Элизабет Ломп
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Генсек Центристской партии Андре Ханимяги.
Генсек Центристской партии Андре Ханимяги. Фото: Tairo Lutter

Хотя вчера член правления Центристской партии Таави Аас не проголосовал за то, чтобы вернуть сделанное партии крупным бизнесменом Парвелом Пруунсильдом пожертвование, сегодня генеральный секретарь партии Андре Ханимяги сообщил о том, что пожертвованные 300 000 евро возвращены.

«В соответствии с принятым правлением решением, Центристская партия вернула Парвелу Пруунсильду пожертвованные 300 000 евро», - написал Ханимяги в социальных сетях.

Вызвавшее скандал пожертвование поступило на счет Центристской партии в позапрошлую пятницу. После этого с Пруунсильдом поговорили и председатель партийной комиссии по надзору за финансированием Танель Кийк, и генсек Ханимяги, которым бизнесмен подтвердил, что это была поддержка семейной и демографической политики партии.

С таким же обоснованием Пруунсильд пожертвовал 300 000 евро партии EKRE и 400 000 евро - партии «Отечества».

В минувший понедельник правление партии обсудило вопрос с этим пожертвованием, а в четверг голосами сторонников Михаила Кылварта было принято решение вернуть пожертвование. Лагерь сторонников председателя партии Юри Ратаса при голосовании в правлении уступил лагерю мэра Таллинна.

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