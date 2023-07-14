Центристская партия вернула пожертвование в 300 000 евро

Вызвавшее скандал пожертвование поступило на счет Центристской партии в позапрошлую пятницу. После этого с Пруунсильдом поговорили и председатель партийной комиссии по надзору за финансированием Танель Кийк, и генсек Ханимяги, которым бизнесмен подтвердил, что это была поддержка семейной и демографической политики партии.