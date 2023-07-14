Центристская партия вернула пожертвование в 300 000 евро

Хотя вчера член правления Центристской партии Таави Аас не проголосовал за то, чтобы вернуть сделанное партии крупным бизнесменом Парвелом Пруунсильдом пожертвование, сегодня генеральный секретарь партии Андре Ханимяги сообщил о том, что пожертвованные 300 000 евро возвращены.
«В соответствии с принятым правлением решением, Центристская партия вернула Парвелу Пруунсильду пожертвованные 300 000 евро», - написал Ханимяги в социальных сетях.
Вызвавшее скандал пожертвование поступило на счет Центристской партии в позапрошлую пятницу. После этого с Пруунсильдом поговорили и председатель партийной комиссии по надзору за финансированием Танель Кийк, и генсек Ханимяги, которым бизнесмен подтвердил, что это была поддержка семейной и демографической политики партии.
С таким же обоснованием Пруунсильд пожертвовал 300 000 евро партии EKRE и 400 000 евро - партии «Отечества».
В минувший понедельник правление партии обсудило вопрос с этим пожертвованием, а в четверг голосами сторонников Михаила Кылварта было принято решение вернуть пожертвование. Лагерь сторонников председателя партии Юри Ратаса при голосовании в правлении уступил лагерю мэра Таллинна.