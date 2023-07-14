RMK стал больше зарабатывать на продаже дров

Руководитель отдела сбыта древесины RMK Ульвар Кауби сообщил BNS, что средняя цена кубометра топливной древесины составляла в первом полугодии 59,7 евро. В первом полугодии прошлого года этот показатель составил 29,8 евро за кубометр.

Частным лицам в первом полугодии было продано 18 000 кубометров топливной древесины, что составило 5,4 процента от общих продаж этого вида топлива. По словам Кауби, продажи частным лицам не выросли, но существенно и не уменьшились. «Для сравнения, в первом полугодии 2022 года частным лицам было продано 19 000 кубометров, что на семь процентов превышает аналогичный показатель за первое полугодие нынешнего года», - указал Кауби.