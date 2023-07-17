По данным Департамента статистики, в 2022 году около 80 процентов жителей Эстонии от 20 до 64 лет участвовали в образовательных программах. Саморазвитие особенно популярно среди людей от 50 до 60 лет, имеющих высокий уровень образования и владеющих эстонским языком. Rus.Postimees узнал у жителей Эстонии, готовы ли они учиться в зрелом возрасте и как это меняет их жизнь.
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Образование после тридцати: на курсах беженцы, без диплома ты нищий, не учиться, а валить
Матвей Авдеенко, инженер (Тарту)
- Оправдана ли учеба в зрелом возрасте?
- Нет. У нас негибкая система социальной поддержки, поэтому многие не желают подстраиваться под нее, а готовы уехать из Эстонии. Учиться полезно, но в Финляндии человеку с образованием даже профессионального училища платят намного больше, чем такому же рабочему без диплома, который делает ту же работу. А у нас? Диплом не нужен для устройства на работу, даже мешает иногда. У нас в разнорабочие нужен исполнитель, а не сварщик или стекольщик.
- Считаете, что рабочему с образованием в Эстонии трудно добиться успеха?
- Не знаю, но такой вывод делают многие, поэтому меняют и профессию, и страну. Мой брат окончил школу, ему сейчас тридцать лет, его класс насчитывал более тридцати человек. Здесь остались восемь, а остальные уехали работать в Финляндию, Швецию, Германию и Англию.
Виктор Воронцов, водитель (Таллинн)
- Нужно ли дополнительное образование после тридцати?
- Надо переучиваться. Я сам переучивался в пятьдесят лет. У меня специальность водителя-дальнобойщика категории С и Е, но пришлось переучиваться на вождение автобусов. Отучился, сейчас нормально работаю на новом месте. Надо жить настоящим, не бояться менять работу, идти на биржу, на курсы.
- Достаточно ли у нас развиты условия для дополнительного образования?
- Условия есть, но усложнились. Очень много беженцев. Программы по обучению и трудоустройству ориентированы на них, а не на коренное население Эстонии. Мое мнение такое, что сейчас на курсах беженцы, а не мы. Им тяжелее, я понимаю, но и своих граждан надо поддерживать.
- Опасно ли уходить из своей профессии?
- Еще как опасно. В пятьдесят лет я в другую сферу бы уже не перешел. Это очень большой риск. Одно дело, когда я водил грузовик, теперь вожу автобус, и другое, когда я в торговлю пойду или поваром. Даже так скажу, что с городских автобусов я не уйду, потому что знаю, что такое на себя работать. Это ни выходных, ни больничных. Лучше работать на город или государство.
Яна Стасюк, бухгалтер (Кейла)
- Оправдана ли учеба в зрелом возрасте?
- Учиться нужно постоянно - стремиться менять себя и жизнь к лучшему. Идти к новому, чтобы потом это предлагать другим. Я много раз получала дополнительное образование к своей профессии, и это мне помогло.
- То есть необходимо получать знания в своей профессиональной сфере?
- Дело не только в том, чтобы получать дополнительные знания по основной профессии. Важно и просто расширять кругозор, охват знаний постоянно увеличивать. Современный мир требует универсальных знаний, и тот, кто не овладевает ими, проигрывает.
- А что мешает зрелым людям овладевать универсальными знаниями?
- Основная проблема таких людей - это страх. Боязнь выйти из зоны комфорта, начать что-то новое, преодолеть какие-то свои границы. Иногда причина в лени, иногда в приспособлении к чему-то. Это тупиковый путь: страх и лень вредны во всем.
Стивен Бодилевский, продавец (Таллинн)
- Нужно ли дополнительное образование после тридцати?
- Чем старше человек, тем больше должно быть у него ответственности. Конечно, он должен думать о том, что зарплата должна быть достойна труду, а без постоянного образования этого не достичь. Сейчас интеллектом зарабатывают больше, чем руками, так что без диплома ты нищий.
- Какие учебные курсы наиболее востребованы?
- Можно повышать квалификацию, можно менять профессию, тут правил нет. У меня девушка учится и повышает свою квалификацию, а я учусь, чтобы сменить профессию. Но в любом случае вопрос не в методах и не в возрасте, даже когда тебе за 40, скажем. Тут все дело в мотивации. Что тебе нужно? Если успешность, то тогда учись. После тридцати самое образование, я думаю, более осмысленное.
- Опасно ли уходить из своей профессии?
- Не надо стагнировать. Если всего боятся, ничего путного не получится. Если уже плохо на этом рабочем месте, то лучше не будет. Надо двигаться дальше.
Кярт Миллер, технолог (Кехра)
- Оправдана ли учеба в зрелом возрасте?
- Невозможно говорить про всех одинаково. Кому-то переобучение подходит, кому-то будет мешать. Я знаю, что много людей стыдится учится после 45 лет, но это неправильно. Ничего стыдного в этом нет. Надо пробовать новое. Ничего плохого не вижу в том, чтобы учится в любом возрасте. Для этого все пути есть.
- Достаточно ли у нас развиты условия для дополнительного образования?
- Конечно. У нас замечательно работает система обучения с трудоустройством. Да, у нас высокий процент безработицы, но и вакансий полно. Касса по безработице имеет тысячи вакансий, тысячи предложений по образованию для любой профессии. Если есть желание, найти курсы можно в какой хочешь сфере. И что очень правильно, это все бесплатно. Мир меняется, увольнений не избежать, надо переучиваться.
- Опасно ли уходить из своей профессии?
- Часто смена профессии происходит против желания. Сокращения везде. Я думаю, очень сильно на сокращение рабочих мест влияет технический прогресс. Везде новые технологии, и там, где нужны были десять человек, теперь справляется один. Если уходить в другую профессию через обучение, то неопасно.
Татьяна Кириллова, портниха (Таллинн)
- Оправдана ли учеба в зрелом возрасте?
- Оправдана. Всем надо повышать квалификацию в любом возрасте. Я считаю, что глупо стесняться садится за парту. Появляются новые технологии, используется робототехника. Даже я замечаю в своей профессии, что многое безвозвратно ушло. Изменилась обработка тканей, сами ткани стали иными, чем раньше. Всему этому надо учиться заново, так что нам, людям прошлого, надо не бояться садиться за учебники.
- Опасно ли уходить из своей профессии?
- Если надо, то не стоит бояться менять профессию. Время движется вперед и многие профессии исчезают. Да и в существующих профессиях очень сильно меняются принципы работы. Если не справляешься, то ищи для себя новую профессию, овладевай. Никакой беды нет в том, чтобы сменить свою сферу деятельности.
- Какие учебные курсы наиболее востребованы?
- Требования стали более жесткими во всех направлениях, потому что очень жесткая конкуренция. В первую очередь, нужно учить языки. Сейчас один или два языка - этого недостаточно. Нужно знать три или четыре, чтобы быть на уровне спроса на твой труд. Конечно, уметь пользоваться цифровыми технологиями, быть в курсе смежных направлений. Например, если раньше было достаточно знать только технологию швейного производства, то теперь необходимо отслеживать моду, цены тканей на рынках Азии, на фурнитуру, разбираться в ценообразовании. Учиться надо всем.
Антон Бабий, менеджер (Палдиски)
- Почему некоторые люди не хотят учиться после тридцати?
- Наверное, лентяи. Сажать за парту нужно всех и постоянно. За два года мир меняется так стремительно, что буквально в любой сфере уже появилось что-то новое и необычное. И чтобы оставаться профессионалом, надо учиться.
- То есть необходимо дополнительно учиться в рамках своей профессии?
- Почему? Надо пробовать разные профессии, находить новую работу, надо рисковать, а не сидеть ровно и всего бояться. У нас все условия, чтобы попробовать себя во всем. Все зависит от самого человека и наличия свободного времени. А время всегда можно найти, если не тратить на глупости всякие.
- Какие учебные курсы наиболее востребованы?
- Языки очень важны. Специальность имеют очень многие люди, а вот владение языками - это пользуется спросом. Я думаю, что сейчас многим профессиям научить могут на месте, если ты знаешь язык. Сейчас если ты не говоришь по-английски и по-эстонски, с работой очень тяжело будет, даже если ты специалист.
Комментарий автора
Дополнительное образование особенно привлекает людей от 50 до 64 лет, причем статистика свидетельствует, что участие в различных формах обучения - как формальных, так и самостоятельных - стало более распространенным, чем в прошлые годы.
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Кятрин Рандоя, самый большой спрос имеет формат самообучения. В 2007 году доля взрослых, участвующих во всех формах образования, составляла около 63 процентов, а в 2016 году желающих получить дополнительный диплом насчитывалось уже более 85 процентов.
За прошлый 2022 год уровень участия в образовании для взрослых немного снизился, но остается на высоком уровне и превышает 80 процентов. Стоит отметить, что двое из пяти взрослых, которые уже прошли те или иные курсы, хотели бы продолжить обучение.
Самое активное участие во взрослом образовании отмечено среди работников сферы услуг (86,6 процентов), второе место (более 77 процентов) занимают специалисты сельскохозяйственных областей, а занятые в промышленном секторе экономики оказались на третьем месте (74,8 процентов).
Желание получить дополнительное образование среди взрослых очень зависит от наличия завершенного высшего образования.
Среди людей, имеющих законченное высшее образование, желание учиться изъявили около 90 процентов. Доля таковых среди окончивших полную среднюю школу составила около 77 процентов. Среди тех, кто имел незаконченное среднее образование готовность к получению новых знаний проявили всего 65 процентов.
За последние 15 лет значительно снизилось количество тех, кто не пожелал узнать ничего нового. Если в 2007 году таких насчитывалось 36,4 процентов, то по итогам 2022 года нелюбознательных стало 19,7 процентов.
«Группы, которые с большей вероятностью не будут участвовать в обучении на протяжении всей жизни - это мужчины в возрасте от 50 до 64 лет, имеющие уровень образования ниже среднего и чей родной язык русский, - добвила Кятрин Рандоя. - Чаще всего они заняты в сельскохозяйственном или промышленном секторах».
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