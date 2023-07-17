ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Образование после тридцати: на курсах беженцы, без диплома ты нищий, не учиться, а валить

Стивен Бодилевский. Фото: Денис Антонов

- Нужно ли дополнительное образование после тридцати?

- Чем старше человек, тем больше должно быть у него ответственности. Конечно, он должен думать о том, что зарплата должна быть достойна труду, а без постоянного образования этого не достичь. Сейчас интеллектом зарабатывают больше, чем руками, так что без диплома ты нищий.

- Какие учебные курсы наиболее востребованы?

- Можно повышать квалификацию, можно менять профессию, тут правил нет. У меня девушка учится и повышает свою квалификацию, а я учусь, чтобы сменить профессию. Но в любом случае вопрос не в методах и не в возрасте, даже когда тебе за 40, скажем. Тут все дело в мотивации. Что тебе нужно? Если успешность, то тогда учись. После тридцати самое образование, я думаю, более осмысленное.

- Опасно ли уходить из своей профессии?

- Не надо стагнировать. Если всего боятся, ничего путного не получится. Если уже плохо на этом рабочем месте, то лучше не будет. Надо двигаться дальше.

Кярт Миллер, технолог (Кехра)

Кярт Миллер. Фото: Денис Антонов

- Оправдана ли учеба в зрелом возрасте?