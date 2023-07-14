Галерея ⟩ Наводнение в Пирита: вода попала в автобус, а несколько автомобилей лишились номерных знаков

«Проблемы с водоотведением там были и раньше, но не до такой степени», - сказал один из пассажиров автобуса, ехавшего сегодня днем по Клоостриметса-теэ. По его словам, сегодня уровень воды там был настолько высок, что вода попала через дверь автобуса, проехавшего по луже.

«Это было похоже на то, как если бы мы ехали через бассейн», - сказал он.

По крайней мере три машины, проехавшие по луже, потеряли свои номерные знаки. Одна женщина после ливня босиком зашла в воду и выловила свой номерной знак.