Ливень, прошедший в Таллинне в пятницу днем, вызвал такое сильное наводнение на Клоостриметса-теэ в Пирита, что вода попала в автобус, когда он проехал по луже, а также по меньшей мере три автомобиля потеряли номерные знаки.
Галерея ⟩ Наводнение в Пирита: вода попала в автобус, а несколько автомобилей лишились номерных знаков
«Проблемы с водоотведением там были и раньше, но не до такой степени», - сказал один из пассажиров автобуса, ехавшего сегодня днем по Клоостриметса-теэ. По его словам, сегодня уровень воды там был настолько высок, что вода попала через дверь автобуса, проехавшего по луже.
«Это было похоже на то, как если бы мы ехали через бассейн», - сказал он.
По крайней мере три машины, проехавшие по луже, потеряли свои номерные знаки. Одна женщина после ливня босиком зашла в воду и выловила свой номерной знак.
Водители как минимум двух машин не заметили потери номерных знаков. Рабочие, занятые на месте происшествия, граблями выловили из лужи номерные знаки и положили их на дерево, чтобы они дождались своих владельцев.