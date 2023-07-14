Почему в Голливуде бастуют актеры и что будет с кино

Это самая масштабная остановка американской киноиндустрии за последние 63 года.

В последний раз «двойная» забастовка актеров и сценаристов имела место в 1960 году, когда на пике славы в Голливуде была Мэрлин Монро. Эта акция привела к значительным потерям в бюджете киностудий.

Актеры бастовали в последний раз в июле 1980 года.

В то время разногласия между участниками профсоюза и их работодателями - гигантскими киностудиями - были связаны с прибылями от продаж видеокассет и фильмов, снятых для кабельного телевидения.

43 года спустя требования бастующих актеров касаются продукции, созданной для стриминговых платформ, а также опасений по поводу искусственного интеллекта.

Хотя цель забастовки - защитить уровень достатка актеров среднего звена, из солидарности их поддерживают и большие звезды, отказываясь выходить на съемочную площадку и участвовать в различных промо-мероприятиях.

Это, очевидно, отразится на огромном количестве проектов, включая большие блокбастеры и популярные телешоу. И если бастующие и работодатели не достигнут соглашения в ближайшее время, аудитории по всему миру ощутят на себе последствия этого трудового конфликта.

Каковы требования актеров?

Профсоюз SAG-AFTRA представляет около 160 000 актеров и других работников индустрии. Он объявил забастовку после того, как не смог заключить новый контракт с Альянсом продюсеров кино и телевидения к моменту истечения срока действия предыдущего, 12 июля.