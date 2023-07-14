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«Новости в 7» за 14 июля: успешное контрнаступление Украины, искусственный интеллект против воров, открытие Дней моря-2023 и нержавеющая автоклассика

Kanal 7
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Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.

Сегодня в выпуске:

- Тяжелые бои в рамках украинского наступления сковывают «элитные» части российской армии. Мятеж Пригожина привел к чистке в рядах высших офицеров в минобороны РФ. Эти и другие подробности войны в Украине в нашем материале

- Коротко по стране: центристы пришли к консенсусу и проведут конгресс в сентябре, убийца трансгендерной женщины получил 12 лет тюрьмы и инвестиционные мошенники резко активизировались

- Кражи в магазинах поможет предотвратить искусственный интеллект. Разработка местного старт-апа уже востребована охранными фирмами и полицией, которые отмечают резкий рост количества краж из магазинов.

- Сегодня стартовал крупнейший в Эстонии морской праздник для всей семьи – Таллиннские Дни моря. Отправилась в небольшой морской круиз и наша съёмочная группа.

- Мировые новости: смертельное наводнение в Индии, взрыв на старте «Эпсилон-S», торнадо обрушился на Чикаго, в Испании панд накормили мороженым

- Шоу-кары и хобби-автомобили, знакомые автолюбителям по раллийным фильмам и играм, можно было увидеть на прошедшей в центре Таллинна выставке. Кто они, фанаты вкладывающие тысячи евро в своих четырехколесный друзей, выяснял наш специальный корреспондент

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 14 июля.

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