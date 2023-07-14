Эстонские полицейские завершили миссию помощи на литовско-белорусской границе и вернулись домой

Теперь команда вернулась в Эстонию, и захватывающая и насыщенная событиями неделя осталась позади. Команда полицейского подразделения ESTPOL7 состояла из 14 сотрудников разных подразделений и префектур Департамента полиции и пограничной охраны (ДПП). Как передала BNS пресс-служба ведомства, в задачу полицейского подразделения входило участие в наземном патрулировании в Литве, наблюдение с помощью беспилотников, выполнение задач по охране объектов и мониторинг ситуации.

Со вторника по среду в Вильнюсе прошел саммит НАТО, на который собрались главы государств и правительств стран-членов альянса. В связи с этим литовская погранохрана обратилась к ДПП с просьбой о помощи, чтобы эстонские полицейские и пограничники посодействовали в обеспечении безопасности на литовско-белорусской границе во время саммита НАТО.