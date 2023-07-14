Член правления Центристской партии Сирет Котка покидает политику

«Я решила, что с этим составом заканчиваются и мои планы в отношении правления. Я на некоторое время уйду из политики», - сказала Котка в интервью радио Kuku.

Котка, которая ранее была членом трех составов Рийгикогу, получила на выборах этого года 1430 голосов и не попала в парламент. Центристская партия даже не получила мандата в Ляэне-Вирумаа, где баллотировалась Котка.

После провала на выборах она перестала общаться с журналистами и выступать в СМИ.

«Тогда я взяла паузу, чтобы подумать, что я делаю, и сегодня я нахожусь на другом пути организации своей жизни. Я не вижу себя в активной политике», - сказала Котка. Но что она планирует делать дальше? «Об этом я пока помолчу».