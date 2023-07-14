Грузоперевозки по эстонской железной дороге упали более чем на треть

Грузоперевозки в инфраструктуре предприятия Eesti Raudtee (Эстонская железная дорога) за первые шесть месяцев 2023 года составили 2,8 млн тонн, что почти на 36 процентов меньше, чем за тот же период прошлого года.
Самыми крупными группами грузов были горючий сланец, насыпные грузы и минеральное топливо, сообщил BNS руководитель пресс-службы предприятия Пауль-Хенри Середа.
На долю местных перевозок пришлось около одного миллиона тонн, годовой прирост этого показателя составил 51 процентов. Транзитные перевозки составили за первые шесть месяцев года чуть больше одного миллиона 400 тысяч тонн, на 54 процентов меньше в годовом сравнении.
Контейнерные перевозки составили 14 696 TEU (twenty-foot equivalent unit), примерно на 54 процентов меньше соответствующего периода прошлого года.
Показатели внутригосударственных пассажирских перевозок в инфраструктуре Eesti Raudtee несколько выросли - за первые шесть месяцев этого года пассажирскими поездами было перевезено почти 3,3 миллиона человек, что на 11 процентов больше, чем в 2022 году.