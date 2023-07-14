Грузоперевозки по эстонской железной дороге упали более чем на треть

Самыми крупными группами грузов были горючий сланец, насыпные грузы и минеральное топливо, сообщил BNS руководитель пресс-службы предприятия Пауль-Хенри Середа.

На долю местных перевозок пришлось около одного миллиона тонн, годовой прирост этого показателя составил 51 процентов. Транзитные перевозки составили за первые шесть месяцев года чуть больше одного миллиона 400 тысяч тонн, на 54 процентов меньше в годовом сравнении.

Контейнерные перевозки составили 14 696 TEU (twenty-foot equivalent unit), примерно на 54 процентов меньше соответствующего периода прошлого года.