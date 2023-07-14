Результаты анализа: вода на пляже Пирита оказалась безопасной для купания

«Мы рады сообщить, что в пробе, взятой 13 июля на пляже Пирита Департаментом здоровья, преобладало умеренное количество (0,5-1 мг/л) нитчатых сине-зеленых водорослей, которые, как известно, не являются токсичными в Балтийском море. Потенциально токсичные виды были обнаружены в очень малых количествах. Поэтому купание на пляже Пирита безопасно», - сказал старейшина района Пирита Кайдо Саарнийт.