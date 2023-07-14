Результаты анализа: вода на пляже Пирита оказалась безопасной для купания

Если вчера Департамент здоровья предостерегал от купания на пляже Пирита, то сегодня результаты анализа показали, что опасности нет.
«Мы рады сообщить, что в пробе, взятой 13 июля на пляже Пирита Департаментом здоровья, преобладало умеренное количество (0,5-1 мг/л) нитчатых сине-зеленых водорослей, которые, как известно, не являются токсичными в Балтийском море. Потенциально токсичные виды были обнаружены в очень малых количествах. Поэтому купание на пляже Пирита безопасно», - сказал старейшина района Пирита Кайдо Саарнийт.
По данным Департамента здоровья, вода для купания на пляже Пирита безопасна, однако уровень фитопланктона может повыситься, если ветра принесут массы водорослей из открытого моря вблизи пляжа.