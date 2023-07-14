Ушел из жизни легендарный пианист Иво Силламаа

Иво Силламаа будут помнить как дорогого коллегу, талантливого музыканта и прекрасного педагога, говорится в совместном заявлении коллектива Hortus Musicus, Eesti Kontsert, Национальной оперы «Эстония», Эстонской академии музыки и театра, Таллиннской школы музыки и балета, Союза театральных деятелей Эстонии и Министерства культуры.

Силламаа окончил Таллиннскую музыкальную гимназию в 1974 году и Таллиннскую государственную консерваторию в 1979 году, а в 1979-1981 годах - Московскую консерваторию. В 1981-1990 и 2005-2022 годах работал пианистом-репетитором в Национальной опере «Эстония», в 1981-93 годах - преподавателем фортепиано в Таллиннской музыкальной средней школе, в 1990-1993 годах - в Эстонской академии музыки. С 1993 года он был пианистом-органистом ансамбля Hortus Musicus и выступал с коллективом во многих странах.