Успел в последний момент: мужчина нырнул на четыре метра и спас жизнь маленькому мальчику

В среду, 12 июля, мальчик школьного возраста чуть не утонул в озере возле пирса на пляже в Варкаус в Финляндии, но его удалось спасти благодаря образцовым действиям отдыхающих на пляже, пишет Yle.
К 26-летнему Вилле Афлехту, который со своей семьей отдыхал на многолюдном пляже Хертунранта в Варкаус, подошла девочка, чтобы сообщить, что маленький мальчик скрылся под водой возле пирса.
Афлехт отправился посмотреть, что произошло, и увидел пару пузырьков воздуха на воде, после чего сразу нырнул в воду прямо с пирса.
При первом погружении он не смог достигнуть дна озера - в конце пирса глубина достигает четырех метров, а вода там мутная. «Вынырнул, чтобы набрать кислорода, и снова нырнул, и со второго раза нашел маленького мальчика безжизненным на дне», - рассказал Афлехт.
Скорая помощь прибыла быстро, ребенка удалось вернуть в сознание и отвезти в больницу, его жизни ничего не угрожает.
Помимо Афлехта и других отдыхающих, которые помогали на берегу привести мальчика в сознание, полиция также похвалила компанию девочек: когда они заметили, что мальчик ушел под воду, одна из девочек отправилась искать помощи на берегу, а другие остались на том месте, где мальчик скрылся под воду, чтобы был шанс найти попавшего в беду ребенка.