Успел в последний момент: мужчина нырнул на четыре метра и спас жизнь маленькому мальчику

К 26-летнему Вилле Афлехту, который со своей семьей отдыхал на многолюдном пляже Хертунранта в Варкаус, подошла девочка, чтобы сообщить, что маленький мальчик скрылся под водой возле пирса.

Афлехт отправился посмотреть, что произошло, и увидел пару пузырьков воздуха на воде, после чего сразу нырнул в воду прямо с пирса.

При первом погружении он не смог достигнуть дна озера - в конце пирса глубина достигает четырех метров, а вода там мутная. «Вынырнул, чтобы набрать кислорода, и снова нырнул, и со второго раза нашел маленького мальчика безжизненным на дне», - рассказал Афлехт.

Скорая помощь прибыла быстро, ребенка удалось вернуть в сознание и отвезти в больницу, его жизни ничего не угрожает.