Видео читателя ⟩ На шоссе Таллинн-Тарту водители столкнулись с одной из самых больших опасностей, которые подстерегают в пути

В пятницу днем тем водителям, которые направлялись в сторону столицы по шоссе Таллинн-Тарту, пришлось проехать немало километров под проливным дождем.

«Три раза возникало аквапланирование (одна из самых больших опасностей, которые подстерегают водителя в пути, это когда автомобиль практически всплывает над дорогой - прим.ред.). Я бы сейчас не смог сесть за руль», - пожаловался Elu24 пассажир автомобиля. К счастью, дождь через некоторое время прекратился, и остаток пути до Таллинна прошел благополучно.