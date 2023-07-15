«Аквапланирование было таким большим, что мы чуть не съехали с дороги, - рассказал Elu24 взволнованный пассажир автомобиля в пятницу днем, когда ехал в столицу по шоссе Таллинн-Тарту. - Мы чуть не столкнулись с ехавшей рядом машиной».
Видео читателя ⟩ На шоссе Таллинн-Тарту водители столкнулись с одной из самых больших опасностей, которые подстерегают в пути
В пятницу днем тем водителям, которые направлялись в сторону столицы по шоссе Таллинн-Тарту, пришлось проехать немало километров под проливным дождем.
«Три раза возникало аквапланирование (одна из самых больших опасностей, которые подстерегают водителя в пути, это когда автомобиль практически всплывает над дорогой - прим.ред.). Я бы сейчас не смог сесть за руль», - пожаловался Elu24 пассажир автомобиля. К счастью, дождь через некоторое время прекратился, и остаток пути до Таллинна прошел благополучно.