Это обычный панельный дом в Латвии в Яунтукумсе, где 3 июля умерла месячная девочка. Тут и там на балконах цветочные горшки с роскошными летними цветами ярких расцветок. Детская площадка перед домом тоже красочная и веселая. На площадке дети играют под присмотром своих матерей, и сцена может показаться почти идиллической. Но это не так, пишет Rus.TVNET.

Одно уже ясно сейчас: какой бы ни оказалась причина смерти маленькой девочки, судя по свидетельствам очевидцев, первый и единственный месяц ее жизни был совсем не таким солнечным, каким должен был быть.

Родители месячного ребенка пили, устраивали скандалы, мать кричала на ребенка, в доме были бутылки со спиртным, и отец, и мать регулярно находились в нетрезвом состоянии.

Многие это видели. Многие слышали. Никто ничего не делал.