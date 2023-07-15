МОК раскритиковал ряд стран ЕС: среди них и Эстония

Вызвавшая споры рекомендация МОК

Международный олимпийский комитет ранее открыл спортсменам из России и Беларуси путь к возвращению на мировую спортивную арену после года запретов. Решение об их участии в летней Олимпиаде в Париже будет принято позже.

Глава МОК Томас Бах назвал критику со стороны представителей европейских правительств достойной сожаления. Бах обратил внимание на независимость спортивной сферы от политики, указав, что политическое вмешательство приведет к «гибели мирового спорта в том виде, в каком мы его знаем».

Эстония неоднократно выступала против

Премьер-министр Кая Каллас еще в январе этого года осудила решение допустить спортсменов из России и Беларуси к участию в международных соревнованиях.

«Допуск российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям, в том числе к участию в Олимпиаде, не только лицемерно и бесхарактерно. Это прямое издевательство над всеми теми десятками тысяч украинцев, которым пришлось расстаться с жизнью в самом страшном преступлении против человечества, которое пережила Европа со времен окончания Второй мировой войны», - пояснила премьер-министр Эстонии.

По словам Каллас, для России спорт всегда был частью политики, и в прошлом это чувствовали почти все спортсмены из других стран, которые оказались в неравной конкуренции с клиентами организованной Россией государственной допинговой программы.

По оценке Каллас, военная агрессия России установила неразрывную связь между российским спортом, политикой и пропагандой. «Каждое спортивное соревнование с участием российских спортсменов и каждая победа используются российской пропагандой, чтобы показать своим гражданам, что Россию по-прежнему уважают и приветствуют на Западе», - уточнила премьер-министр.

Каллас подчеркнула, что Эстония четко и недвусмысленно осудила российскую агрессию против Украины: «Один из важнейших способов дать понять российскому народу, что ему необходимо глубоко задуматься о законности действий своих лидеров, - это максимально изолировать Россию и ее граждан от Запада, пока продолжается война и пока военные преступники остаются героями в глазах значительной части русского народа».

Премьер-министр заявила, что не видит места для компромисса в вопросе международных соревнований до тех пор, пока Россия не прекратит военные действия и военные преступники не предстанут перед международным судом.

«Призываю правительства и парламенты всех стран поддержать полную изоляцию российских и белорусских спортсменов от международных спортивных мероприятий», - призвала ранее премьер-министр.

Эстонско-французская парламентская группа, которая состоит из 16 членов Рийгикогу, недавно заявила, что сожалеет, что Франция, как организатор Олимпийских игр в Париже, согласилась допустить российских и белорусских спортсменов к участию в главном спортивном событии мира.

«Пока продолжается агрессивная война России в Украине, российским и белорусским спортсменам нет места на международных соревнованиях», - сказал Андрес Сутть, председатель парламентской группы.