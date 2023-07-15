МОК раскритиковал ряд стран ЕС: среди них и Эстония

Международный олимпийский комитет (МОК) раскритиковал негативную реакцию «со стороны некоторых европейских правительств» по вопросу о допуске атлетов из РФ, ведущей войну в Украине, к международным соревнованиям, передает DW.
Комментарий пресс-службы МОК был обнародован в четверг, 13 июля. «Прискорбно, что эти правительства не затрагивают вопрос о двойных стандартах, который обсуждался в процессе консультаций», - указали в комитете. «Мы не увидели от них ни одного комментария по поводу их отношения к участию в соревнованиях спортсменов, чьи страны вовлечены в другие 70 войн, вооруженных конфликтов и кризисов в мире», - добавили там.
«Еще более прискорбно, что они грубо игнорируют совершенно четкое заявление двух спецдокладчиков Совета ООН по правам человека», в то время как в других вопросах «постоянно подчеркивают свои твердые требования о соблюдении прав человека», указали в МОК, напомнив о словах одного из спецдокладчиков, указавшего, что каждый «имеет право не подвергаться дискриминации на основании своего паспорта».
«Страны могут использовать инструмент выдачи виз, чтобы предотвратить участие россиян»
Прага ранее запретила спортсменам из РФ принимать участие в турнирах в Чехии.
Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер в апреле говорила, что намерена в случае необходимости принять политические меры, чтобы свести на нет рекомендацию МОК о возвращении российских и белорусских спортсменов на мировую спортивную арену.
«Страны, в которых проводятся крупные спортивные состязания, не бессильны. Они могут использовать инструмент выдачи виз, чтобы предотвратить участие россиян», - отметила социал-демократический политик в интервью изданиям медиагруппы Funke от 10 апреля. По словам Фезер, «для украинских спортсменов абсолютно неприемлемо противостоять атлетам, выступающим за страну, которая убивает так много мирных жителей в Украине».
Вызвавшая споры рекомендация МОК
Международный олимпийский комитет ранее открыл спортсменам из России и Беларуси путь к возвращению на мировую спортивную арену после года запретов. Решение об их участии в летней Олимпиаде в Париже будет принято позже.
Глава МОК Томас Бах назвал критику со стороны представителей европейских правительств достойной сожаления. Бах обратил внимание на независимость спортивной сферы от политики, указав, что политическое вмешательство приведет к «гибели мирового спорта в том виде, в каком мы его знаем».
Эстония неоднократно выступала против
Премьер-министр Кая Каллас еще в январе этого года осудила решение допустить спортсменов из России и Беларуси к участию в международных соревнованиях.
«Допуск российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям, в том числе к участию в Олимпиаде, не только лицемерно и бесхарактерно. Это прямое издевательство над всеми теми десятками тысяч украинцев, которым пришлось расстаться с жизнью в самом страшном преступлении против человечества, которое пережила Европа со времен окончания Второй мировой войны», - пояснила премьер-министр Эстонии.
По словам Каллас, для России спорт всегда был частью политики, и в прошлом это чувствовали почти все спортсмены из других стран, которые оказались в неравной конкуренции с клиентами организованной Россией государственной допинговой программы.
По оценке Каллас, военная агрессия России установила неразрывную связь между российским спортом, политикой и пропагандой. «Каждое спортивное соревнование с участием российских спортсменов и каждая победа используются российской пропагандой, чтобы показать своим гражданам, что Россию по-прежнему уважают и приветствуют на Западе», - уточнила премьер-министр.
Каллас подчеркнула, что Эстония четко и недвусмысленно осудила российскую агрессию против Украины: «Один из важнейших способов дать понять российскому народу, что ему необходимо глубоко задуматься о законности действий своих лидеров, - это максимально изолировать Россию и ее граждан от Запада, пока продолжается война и пока военные преступники остаются героями в глазах значительной части русского народа».
Премьер-министр заявила, что не видит места для компромисса в вопросе международных соревнований до тех пор, пока Россия не прекратит военные действия и военные преступники не предстанут перед международным судом.
«Призываю правительства и парламенты всех стран поддержать полную изоляцию российских и белорусских спортсменов от международных спортивных мероприятий», - призвала ранее премьер-министр.
Эстонско-французская парламентская группа, которая состоит из 16 членов Рийгикогу, недавно заявила, что сожалеет, что Франция, как организатор Олимпийских игр в Париже, согласилась допустить российских и белорусских спортсменов к участию в главном спортивном событии мира.
«Пока продолжается агрессивная война России в Украине, российским и белорусским спортсменам нет места на международных соревнованиях», - сказал Андрес Сутть, председатель парламентской группы.