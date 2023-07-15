Печальные итоги пятницы на дорогах Эстонии: погибший ребенок и семь пострадавших взрослых

Самое тяжелое ДТП было зафиксировано в 13:40 в Кохилаской волости Раплаского уезда, на железнодорожном переезде Метсавахи на Кынну теэ. Автомобиль Subaru Forester получил удар от дизельного поезда. В аварии погиб находившийся в автомобиле 4-летний ребенок. 34-летний водитель машины был доставлен в больницу.

В 9.42 в Раквере на перекрестке улиц Семинари и Кунгла автомобиль Renault Talisman, которым управляла 23-летняя женщина, получил удар от двигавшегося по главной дороге автомобиля Nissan X-Trail, за рулем которого находился 68-летний мужчина. В аварии пострадала 25-летняя пассажирка Renault.

Незадолго до 11 часов в Таллинне у дома по адресу Тартуское шоссе, 16 шедшая по обочине дороги 19-летняя девушка получила удар от фургона Toyota Proace, за рулем которого был 57-летний мужчина. Пешеход была доставлена в больницу.

В 15.09 в центре Хаапсалу возле дома по адресу Мулла, 4 автомобиль Volkswagen Passat, за рулем которого был 58-летний мужчина, сбил 65-летнюю велосипедистку. Женщина была госпитализирована.

В 20.49 на Калда теэ в Тарту рядом с автобусной остановкой «Ээдени» 14-летний велосипедист сбил ждавшую автобус 58-летнюю женщину. Женщина была доставлена в больницу.

В 21.27 тоже в Тарту на улице Йхасте пыйк, в районе автобусной остановки «Линнупарги», 39-летняя женщина упала с электросамоката и получила травмы.