«Хотела бы посмотреть этим людям в глаза»: дети забыли мать в морге

«Тело мы привезли из дома по уходу, а поскольку в течение трех дней никто интереса не проявил, мы сами начали искать родственников», - рассказывает редакции Kuuuurija сотрудница связанного с этим случаем похоронного бюро KA&M Айле. Однако, по ее словам, удивительно, что родственники покойницы потом потребовали пособие на похороны, хотя расходы покрыла волость.