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«Хотела бы посмотреть этим людям в глаза»: дети забыли мать в морге

Катрин Луст Кетлин Крузе
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Крематорий в Вильянди.
Крематорий в Вильянди. Фото: Marko Saarm

«По-человечески трудно понять, как можно так поступать со своей матерью!» - удивляется социальный работник волости Пыхья-Сакала, рассказывая об инциденте, который произошел накануне Иванова дня.

«Тело мы привезли из дома по уходу, а поскольку в течение трех дней никто интереса не проявил, мы сами начали искать родственников», - рассказывает редакции Kuuuurija сотрудница связанного с этим случаем похоронного бюро KA&M Айле. Однако, по ее словам, удивительно, что родственники покойницы потом потребовали пособие на похороны, хотя расходы покрыла волость.

За несколько дней до Иванова дня в доме по уходу недалеко от Тарту умерла пожилая женщина. Работники дома по уходу вызвали на место сотрудников похоронного бюро KA&M, которые доставили тело в морг.

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