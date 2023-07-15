Десять евро за клубнику: продавец объяснил, откуда берутся такие цены

Сегодня утром цена килограмма клубники колебалась от 6 до 7,5 евро на рынке в Пайде и перед магазином Maksimarket. В Тюри за килограмм местной органической клубники просили целых 10 евро.
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Мариус Кыйвик, который продавал клубнику из Тартумаа на рынке Пайде, сказал, что сезон подходит к концу, и сегодня он в последний раз приехал в Пайде. Ягод он сегодня взял с собой 130 килограммов и надеется, что к обеду они будут проданы.