«Я никогда не был за Путина». Суд в Киеве отправил в СИЗО настоятеля Киево-Печерской лавры Павла; он отрицает обвинения в поддержке России

Суд постановил содержать священника под стражей до 14 августа, но в качестве альтернативы он может внести залог в размере 33 млн 300 тыс. гривен (около 890 тыс. долларов).

Арест проведен в рамках нового расследования СБУ. Митрополиту Украинской православной церкви Московского Патриархата вменяются сразу несколько статей, в частности, он обвиняется в отрицании вооруженной агрессии России против Украины.

Сам Павел отрицает обвинения в свой адрес и настаивает на том, что не совершал ничего противозаконного.

Митрополит попал в поле зрения СБУ давно. В апреле этого года суд назначил ему 60 суток домашнего ареста с ношением электронного браслета.

В ходе судебного заседания в пятницу прокурор процитировал несколько высказываний Павла из его телефонных разговоров.

Среди прочего он говорил следующее: «придурки-маразматики в Америке говорят, что молятся на мир и тут же пихают оружие», «в Тернополе уже все друг друга бьют и отдают прямиком на фронт — наверное, они делают это, чтобы выбить восточную и центральную Украину, там будет процветать вся эта бандеровщина», и «Америка воюет с Россией до последнего украинца».

Митрополит заявляет, что готов поклясться на Библии в своей невиновности.

«Это все неправда. Я никогда не был за агрессора, я никогда не был за Путина», — сказал он.