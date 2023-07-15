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Латвийского пограничника уволили за фразу «русские не сдаются»

rus.tvnet.lv
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Пограничная служба. Иллюстративное фото.
Пограничная служба. Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens/LETA

Государственная пограничная охрана Латвии в прошлом году уволила со службы одного сотрудника за комментарий «русские не сдаются» на русском языке, выяснило агентство LETA в административном районном суде в Резекне, который в начале июля отклонил ходатайство об отмене этого решения, пишет Rus.TVNET.

В решении указывается, что дисциплинарное наказание применено к пограничнику за несколько дисциплинарных нарушений.

26 октября 2022 года этот пограничник вместе со служебной собакой был направлен надзирать за демонтажем памятника, прославляющего советский строй, а также контролировать соблюдение приграничной полосы.

Архив агентства LETA свидетельствует, что в прошлом году 26 октября в Балви был демонтирован советский памятник «Партизанам Великой Отечественной войны».

Латвийский пограничник во время выполнения служебных обязанностей фотографировал и снимал на мобильный телефон, что не было связано с выполнением поставленных перед ним задач. Также он действовал вопреки установленным принципам этики должностного лица и ценностям государственного управления, выразив неоднозначный комментарий на русском языке «русские не сдаются» во время демонтажа памятника, прославляющего советский режим, и демонстрируя остальным должностным лицам свои фотографии и видеозапись с высказанным комментарием.

Погранохрана обращает внимание на то, что выражение «русские не сдаются» - это не случайный набор слов. Это давний девиз российской армии.

Пограничник был уволен со службы 1 декабря 2022 года. Отстраненный сотрудник попросил пересмотреть решение, однако 24 января этого года вышестоящее должностное лицо оставило решение без изменений. После этого уволенный пограничник обратился в суд и попросил отменить решение.

Отстраненный пограничник в суде отметил, что, снимая демонтажные работы и говоря «русские не сдаются», думал только о демонтаже таблички, а не делал это с какой-либо иной целью и намерением, и его действия не связаны с поддержкой агрессии России против Украины.

Административный районный суд отклонил его иск. Решение еще можно обжаловать в Окружном суде.

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