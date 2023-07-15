МНЕНИЕ ⟩ Путин побоится даже ненадолго покинуть территорию России

О местонахождении подразделений ЧВК «Вагнер» циркулирует несколько противоречивая информация. И российские, и белорусские власти пытаются намекнуть, что вагнеровцы, в том числе и Евгений Пригожин, уже дислоцируются в Беларуси. По словам представителей властей Беларуси, бойцы ЧВК «Вагнер» уже обучают белорусских военных, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Нельзя исключить, что некоторые члены ЧВК «Вагнер» также перебрались в Беларусь, но можно быть уверенным, что большинство из них еще не покинули свои базы в Украине и в России. В то же время представители Вооруженных сил Украины заявляют, что практически все военнослужащие российской армии, что были дислоцированы в Беларуси, ушли оттуда.
Возможно, что новость о передислокации вагнеровцев в первую очередь распространяется как прикрытие передвижения российской армии, чтобы манипулировать в СМИ возможностью вторжения российских сил на север Украины. Украина сохранила силы территориальной обороны на своей северной границе, и российское военное командование, конечно же, не хочет, чтобы они были перемещены куда-то еще, даже частично. К подразделениям же «ЧВК Вагнер» принадлежат очень хорошо обученные бойцы, которых насчитывается порядка 20 000 человек.
Невозможно поверить, что Россия в такой ситуации, когда ей явно не хватает войск, позволяет такому большому количеству боеспособных солдат сидеть без дела в Беларуси (или где-либо еще). С другой стороны, лидер Беларуси также не может допустить, чтобы на его территории разместилось бы такое большое количество наемников, что означало бы постоянную угрозу его свержения. Поэтому единственная возможность состоит в том, что подавляющее большинство солдат, входивших в состав вагнеровских частей, либо будет отправлено в течение какого-то периода времени рассеянными группами воевать на украинские фронты, либо же используется в зарубежных операциях России.
Вчера в СМИ стала циркулировать противоречивая информация о встрече лидеров БРИКС в ЮАР в конце августа. Сначала появилась информация, что все пять глав государств физически прибудут на саммит. Другими словами, это означает, что президент России Путин должен быть среди них. Позже сам президент ЮАР опроверг эту информацию и сообщил, что сейчас идет работа по поиску решения этой ситуации.
У Путина есть сразу несколько причин не покидать российскую территорию
Складывается впечатление, что власти ЮАР по-прежнему не хотят видеть физически президента России. После выдачи ордера на арест президента России, подписанного Международным уголовным судом, Путин не покидал страну. Участие во встрече, безусловно, улучшило бы имидж российского лидера за рубежом и его положение внутри своей страны. Но если что-то пойдет не так, риски будут достаточно высоки.
Однако самый серьезный вопрос заключается в том, сможет ли российский президент к августу так стабилизировать свою власть внутри своей страны, чтобы осмелиться ее покинуть. В целом рассмотрение этого вопроса в СМИ свидетельствует, что международный статус российского президента сейчас очень неопределенный. Чем дольше будут продолжаться такие дискуссии, тем более негативно это будет влиять на способность России мобилизоваться для военных действий.
На данный момент выглядит маловероятным вчерашнее заявление президента Турции о том, что после его последней беседы с президентом России последний готов лично приехать в Турцию для встречи с целью продления соглашения об экспорте зерна. Российский президент не может покинуть страну, для этого ситуация должна существенно измениться.
На поле боя существенных изменений нет
При этом на фронте все остается по-прежнему. В направлении Сватово и Северодонецк российские войска пытаются атаковать в двух-трех точках, но украинским войскам удается предотвращать прорывы. Украина еще не направила в этот регион большого количества своих резервов.
У Бахмута украинские войска продвигаются к югу от города. Севернее города идут контратаки российской армии, при этом россиянам удалось остановить продвижение туда украинских сил. Положение российских войск в городе Бахмут весьма некомфортное, но опасности быстрого окружения в данный момент не предвидится.
В районе Донецка продолжаются попытки наступления российских сил у Марьинки, однако изменений в дислокации сил нет.
На южном фронте понемногу продвигаются украинские войска. Российские силы не могут ликвидировать созданный Украиной плацдарм на левом берегу Днепра. В последние дни российские войска не вели там очень активных атак. В целом ситуацию на Днепре можно рассматривать как свидетельство отсутствия у россиян резервов на южном фронте.
Главнокомандующий ВСУ генерал Залужный дал интервью Washington Post. Общий тон, как ему свойственно, резок и решителен, и можно не сомневаться, что украинская армия в любом случае продолжит наступление до тех пор, пока не будут освобождены оккупированные территории. Однако стоит отметить его фразу о том, что украинское командование каждый день работает над тем, чтобы украинские потери были как можно меньше. Здесь видна большая разница с Россией, для которой потери солдат не считаются очень важными. Не свидетельствует ли это и о разном отношении руководства обеих стран к своим гражданам в целом?