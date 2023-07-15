МНЕНИЕ ⟩ Путин побоится даже ненадолго покинуть территорию России

Вчера в СМИ стала циркулировать противоречивая информация о встрече лидеров БРИКС в ЮАР в конце августа. Сначала появилась информация, что все пять глав государств физически прибудут на саммит. Другими словами, это означает, что президент России Путин должен быть среди них. Позже сам президент ЮАР опроверг эту информацию и сообщил, что сейчас идет работа по поиску решения этой ситуации.

У Путина есть сразу несколько причин не покидать российскую территорию

Складывается впечатление, что власти ЮАР по-прежнему не хотят видеть физически президента России. После выдачи ордера на арест президента России, подписанного Международным уголовным судом, Путин не покидал страну. Участие во встрече, безусловно, улучшило бы имидж российского лидера за рубежом и его положение внутри своей страны. Но если что-то пойдет не так, риски будут достаточно высоки.

Однако самый серьезный вопрос заключается в том, сможет ли российский президент к августу так стабилизировать свою власть внутри своей страны, чтобы осмелиться ее покинуть. В целом рассмотрение этого вопроса в СМИ свидетельствует, что международный статус российского президента сейчас очень неопределенный. Чем дольше будут продолжаться такие дискуссии, тем более негативно это будет влиять на способность России мобилизоваться для военных действий.