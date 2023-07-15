В Хаапсалу вновь проходит традиционный фестиваль старых американских автомашин

«Автомобильная промышленность - неотъемлемая часть американской истории, и в эти выходные в Эстонии нам выпадает счастье увидеть лучшие из автомашин или, по крайней мере, самые красивые образцы», - пишет посольство США в социальных сетях. Слет завершится в воскресенье, 16 июля; в рамках мероприятия вновь представлены классические и разработанные на заказ американские автомобили с мощными двигателями. Людей приглашают приходить посмотреть на автомобили, послушать музыку и получить представление о разнообразии американской культуры.

American Beauty Car Show - это международное мероприятие, посвященное американским автомобилям и культуре. Впервые оно прошло в Эстонии в 2001 году. Это одно из самых уникальных автомобильных событий в регионе, как с точки зрения места проведения, так и с точки зрения организации. Помимо автомобильного парада в городе проходят автошоу и соревнования на скорость, выступают как эстонские ансамбли, так и музыканты из США, Великобритании, Швеции и Финляндии.