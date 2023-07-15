Видео ⟩ ЧП с пассажирским автобусом: быстрая реакция спасателей уберегла от худшего

В 20.14 спасатели отправились на Пярнуский автовокзал, поскольку там начал протекать топливный бак одного из автобусов.

Пассажир этого автобуса Дауно рассказал, что автобус приехал из Риги. Утечку топлива обнаружил водитель автобуса, который немедленно сообщил об этом в Спасательный департамент.

Спасатели, прибывшие в течение нескольких минут, сначала предотвратили утечку топлива в канализацию, т.е. попадание топлива в природу, и очистили дорогу.

Сообщается, что в двух баках автобуса было в общей сложности более 1,5 тонны топлива.

«Спасательный департамент действовал очень оперативно и быстро. Спасатели точно знали, что делать и как это делать», - похвалил Дауно, который сказал, что топливный бак, по-видимому, повредился прямо перед прибытием на автовокзал.