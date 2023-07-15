Очередной «успех ФСБ»: «нацисты» покушались на пропагандисток. Реакции сторон

Российское информагентство пишет, что членов «неонацистской группировки «Параграф-88» задержали 14 июня. Ее члены якобы проводили разведку около мест работы и проживания Симоньян и Собчак по заданию спецслужб Украины. В ФСБ утверждают, что Служба безопасности Украины (СБУ) обещала по полтора миллиона рублей за каждое убийство.

При обысках у задержанных изъят автомат Калашникова, 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, «средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения». Число задержанных не уточняется.

Предполагаемая «цель украинских диверсантов» Маргарита Симоньян прокомментировала эту новость в своем канале в Telegram очень лаконично: «ФСБ вместе с МВД и СК задержали группу, которая по заказу украины готовила мое убийство. Следили за мной, знали все мои адреса. Работаем, братья»! В Собчак пока со своим месседжем не определилась.

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Служба безопасности Украины официально новость не комментировала пока. Украинское информагентство УНИАН сообщило вместе с этой новостью, что это не первый фейк о «покушениях», которые выдумывает ФСБ. ФСБ уже обвиняла СБУ в неудачной попытке ликвидировать пропагандиста Владимира Соловьева. Тогда СБУ заявила, что не имеет никаких планов на российских пропагандистов, не стоит плодить фейки.

Однако, в мае руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что украинские спецслужбы все же стоят за некоторыми медийными случаями подрывов российских деятелей.

«Давайте так, очень многих мы уже достали. Есть такие медийные, публичные случаи, которые становятся достоянием общественности, как говорится», - рассказал он. В то же время, он отказался комментировать причастность разведки к конкретным случаям подрывов россиян.