Вице-премьер РФ выразил надежду на участие россиян в ОИ-2024, но исключил осуждение войны спортсменами

Возглавлявший оргкомитет Олимпиады-2014 в Сочи Чернышенко выступил со своим завялением в связи с недавней новостью, что Россия и Беларусь не получат приглашения к участию в Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

«Мы действительно надеемся получить приглашение, ни от чего не отказываемся и очень рады, если нашим спортсменам дают возможность выступать», - сказал Чернышенко новостному агентству ТАСС.