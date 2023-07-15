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Вице-премьер РФ выразил надежду на участие россиян в ОИ-2024, но исключил осуждение войны спортсменами

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Российские фехтовальщики. Иллюстративное фото.
Российские фехтовальщики. Иллюстративное фото. Фото: Kirill Kudryavtsev

Вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что российские спортсмены не согласны возвращаться на международную арену, если условием для этого будет осуждение российской войны в Украине.

Возглавлявший оргкомитет Олимпиады-2014 в Сочи Чернышенко выступил со своим завялением в связи с недавней новостью, что Россия и Беларусь не получат приглашения к участию в Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

«Мы действительно надеемся получить приглашение, ни от чего не отказываемся и очень рады, если нашим спортсменам дают возможность выступать», - сказал Чернышенко новостному агентству ТАСС.

Однако одной из причин, по которой осуждение войны для российских спортсменов немыслимо, по мнению Чернышенко, является тот факт, что россияне уже были унижены тем, что их лишили возможности участвовать в Олимпиаде под своим флагом и со своим гимном.

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