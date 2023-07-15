Птичий грипп разбушевался по всей Финляндии

Массовая гибель чаек, пораженных вирусом, была обнаружена по всей Финляндии в течение лета. Профессор Туйя Гадд из Ведомства продовольственной безопасности говорит, что грипп в настоящее время широко распространен среди диких птиц в природе.

У млекопитающих также было обнаружено больше инфекций, чем раньше. В Финляндии в вирусе млекопитающих были обнаружены небольшие изменения, но значительных мутаций пока не зафиксировано, говорит Гадд.

Кроме того, ведомство сообщило о случаях птичьего гриппа на пяти зверофермах в четверг и пятницу. Это первые случаи обнаружения птичьего гриппа у пушных зверей в Финляндии. Речь о высокопатогенном типе вируса H5N1.