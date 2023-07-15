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Птичий грипп разбушевался по всей Финляндии

rus.postimees.ee
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Чайка. Снимок иллюстративный.
Чайка. Снимок иллюстративный. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Ведомство продовольственной безопасности Финляндии сообщает о массовой гибели диких птиц во многих регионах. Кроме того, на этой неделе зафиксированы первые случаи птичьего гриппа у пушных зверей, пишет Yle.

Массовая гибель чаек, пораженных вирусом, была обнаружена по всей Финляндии в течение лета. Профессор Туйя Гадд из Ведомства продовольственной безопасности говорит, что грипп в настоящее время широко распространен среди диких птиц в природе.

У млекопитающих также было обнаружено больше инфекций, чем раньше. В Финляндии в вирусе млекопитающих были обнаружены небольшие изменения, но значительных мутаций пока не зафиксировано, говорит Гадд.

Кроме того, ведомство сообщило о случаях птичьего гриппа на пяти зверофермах в четверг и пятницу. Это первые случаи обнаружения птичьего гриппа у пушных зверей в Финляндии. Речь о высокопатогенном типе вируса H5N1.

Ведомство напоминает, что птичий грипп может передаваться домашним птицам и питомцам, а также людям, особенно при тесном контакте с зараженным животным.

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