У супруги футболиста Марио Икарди обнаружили лейкемию

У Ванды Нары, супруги знаменитого аргентинского футболиста Марио Икарди, диагнострована лейкемия.
Новость появилась в аргентинских СМИ. По данным журналиста Хорхе Ланаты, несколько дней назад Нара была госпитализирована по причине сильных головных болей. В результате проведенного обследования у нее была обнаружена лейкемия.
Лейкемия - это злокачественное системное поражение красного костного мозга, во время которого здоровые лейкоциты в крови замещаются измененными клетками.
Икарди и Нара поженились в 2014 году. Они воспитывают двух дочерей. Речь идет об одной из самых скандальных пар в футбольном мире, поскольку между супругами регулярно происходили громкие публичные ссоры.
Со скандалом связано и начало их отношений. Ванда Нара была замужем за другим аргентинским футболистом, Макси Лопесом, но ушла от него к Икарди, который младше ее на шесть лет.
Икарди сейчас выступает за турецкий «Галатасарай». До этого он играл за итальянские «Сампдорию» и «Интер», а также за французский ПСЖ. Ванда Нара Колосимо широко известна как модель, танцовщица, телеведущая и футбольный агент.