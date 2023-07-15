У супруги футболиста Марио Икарди обнаружили лейкемию

Новость появилась в аргентинских СМИ. По данным журналиста Хорхе Ланаты, несколько дней назад Нара была госпитализирована по причине сильных головных болей. В результате проведенного обследования у нее была обнаружена лейкемия.

Лейкемия - это злокачественное системное поражение красного костного мозга, во время которого здоровые лейкоциты в крови замещаются измененными клетками.

Икарди и Нара поженились в 2014 году. Они воспитывают двух дочерей. Речь идет об одной из самых скандальных пар в футбольном мире, поскольку между супругами регулярно происходили громкие публичные ссоры.

Со скандалом связано и начало их отношений. Ванда Нара была замужем за другим аргентинским футболистом, Макси Лопесом, но ушла от него к Икарди, который младше ее на шесть лет.