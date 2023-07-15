Из-за экстремальной жары в Европе цены на сладости могут взлететь до потолка

Скоро европейские потребители будут вынуждены платить за сахар значительно больше, так как летняя засуха повышает цены на сахар. Уже сейчас сахар стоит более чем в два раза дороже, чем в июле прошлого года.
В последние недели на европейском рынке цена на сахар колебалась от 700 до 750 евро за тонну. В настоящее время покупатели и производители сахара ведут переговоры об урожае, сезон которого начнется в октябре, и, по данным Bloomberg, за тонну сахара продавцы просят уже более тысячи евро.
Таким образом, цена будет более чем в два раза выше, чем летом прошлого года. К сожалению, такой резкий рост цен приводит к росту цен на большую часть продуктов, содержащих сахар - в первую очередь на сладости.
Падение производства сахара, связанное с прошлогодней засухой, дает представление о том, что может произойти, если ситуация повторится и в этом году. Производство сахара в прошлом сезоне (2022-2023 год) упало на 12 процентов по сравнению с предыдущим сезоном - до 14,6 миллиона тонн.
Крупные предприятия и, в свою очередь, потребители до сих пор были защищены от значительного повышения цен благодаря долгосрочным контрактам, но с октября прошлого года цены выросли на 58 процентов. Это означает, что новые долгосрочные контракты будут заключаться уже на более дорогом уровне. Последствия этих мер особенно коснутся небольших и средних кондитерских фабрик.
Предпосылки для тревоги уже есть: дождь задержал посадку сахарной свеклы в Европе примерно на месяц, а волны тепла увеличили риск засухи и более быстрого распространения вредителей.
По словам аналитика Dnext Intelligence Джона Стэнсфилда, производители внимательно следят за ситуацией: «Очень важно то, что произойдет в ближайшие два или три месяца: будет ли дождь или будет только засуха?».
Ситуация усугубляется тем, что запасы сахара также быстро истощаются. «Нехватка запасов является самым большим фактором роста стоимости сахара», - заявил Bloomberg Джулиан Прайс, бывший президент Европейской ассоциации производителей сахара.
Несмотря на все это, некоторые аналитики с осторожным оптимизмом смотрят на то, что производство все еще может вырасти. ЕС прогнозировал, что производство в этом сезоне может достичь 15,5 миллионов тонн, при этом увеличение выращивания сахарной свеклы в Польше компенсирует снижение урожайности во Франции.
В других частях мира сахар сейчас тоже очень ценится, потому что экстремальные погодные условия также вредят выращиванию сахарного тростника. Погодное явление Эль-Ниньо угрожает ограничить урожай сахарного тростника в Юго-Восточной Азии и Африке в этом году.