Из-за экстремальной жары в Европе цены на сладости могут взлететь до потолка

В последние недели на европейском рынке цена на сахар колебалась от 700 до 750 евро за тонну. В настоящее время покупатели и производители сахара ведут переговоры об урожае, сезон которого начнется в октябре, и, по данным Bloomberg, за тонну сахара продавцы просят уже более тысячи евро.

Таким образом, цена будет более чем в два раза выше, чем летом прошлого года. К сожалению, такой резкий рост цен приводит к росту цен на большую часть продуктов, содержащих сахар - в первую очередь на сладости.

Падение производства сахара, связанное с прошлогодней засухой, дает представление о том, что может произойти, если ситуация повторится и в этом году. Производство сахара в прошлом сезоне (2022-2023 год) упало на 12 процентов по сравнению с предыдущим сезоном - до 14,6 миллиона тонн.

Крупные предприятия и, в свою очередь, потребители до сих пор были защищены от значительного повышения цен благодаря долгосрочным контрактам, но с октября прошлого года цены выросли на 58 процентов. Это означает, что новые долгосрочные контракты будут заключаться уже на более дорогом уровне. Последствия этих мер особенно коснутся небольших и средних кондитерских фабрик.

Предпосылки для тревоги уже есть: дождь задержал посадку сахарной свеклы в Европе примерно на месяц, а волны тепла увеличили риск засухи и более быстрого распространения вредителей.