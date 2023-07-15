ФОТО ⟩ Легендарная Михклиская ярмарка собрала огромную толпу людей

На ярмарке можно было купить все, что душе угодно. По традиции прилавки были заполнены богатым выбором одежды, изделий ручной работы, игрушек, предметов старины, растений и мебели.

Среди прочих торговцев предлагал свой товар и Валле, пярнусец с золотыми руками, который выставил для покупателей лично сделанную им садовую мебель. «Мы фактически закрываем наш бизнес, это последние столы», — сказал мужчина. «Больше не в состоянии их делать».

Умелец рассказал, что он сам делал деревянную мебель последние 25 лет, и на самом деле у него был план остановить бизнес еще до пандемии коронавируса, потому что продажи продолжали падать.

Пярнусец Валле, мастер по изготовлению садовой мебели. Фото: Юри Лооринг

По словам Валле, трудно продавать такой товар, потому что сезон для него очень короток. Для того, чтобы бизнес функционировал успешно, можно попытаться поднять цену на мебель, но если это сделать, исчезнут последние заинтересованные в ней лица. Теперь мастеру приходится думать о том, чем зарабатывать в будущем, ведь до выхода на пенсию еще остается время.

Когда на ярмарке кого-то начинал одолевать голод, можно было выбрать себе угощение как в виде сытного жаркого, так и в виде более интересных блюд. Как и положено для настоящей ярмарки, не было недостатка в шашлыках, жареных колбасках, мороженом и сахарной вате. В качестве легкого перекуса посетителям ярмарки предлагалось множество сладких и соленых снэков.