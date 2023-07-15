ФОТО ⟩ Центр Тарту заполнился ретро-автомобилями

В субботу в самом центре Тарту, на улице Кююни, прошла выставка старой транспортной техники HANSARETRO, которая в этот раз была посвящена маркам Mercedes Benz ja Harley Davidson. В середине дня 15 июля центр города был полон интерсующихся автомобилями людей. Интерес к ретромашинам был очень велик.
В общей сложности на мероприятии было представлено порядка сотни двух-, трех- и четырехколесных транспортных средств. В солнечный летний день на выставку пришло очень много народу. Экспонаты на колесах заняли участок улицы Кююни от магазина Tartu Kaubamaja до Ратушной площади.
Гордые обладатели старинных машин полировали их до блеска и рассказывали посетителям об истории автомобилей.