ФОТО ⟩ Центр Тарту заполнился ретро-автомобилями

В субботу в самом центре Тарту, на улице Кююни, прошла выставка старой транспортной техники HANSARETRO, которая в этот раз была посвящена маркам Mercedes Benz ja Harley Davidson. В середине дня 15 июля центр города был полон интерсующихся автомобилями людей. Интерес к ретромашинам был очень велик.