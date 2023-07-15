Масштабная забастовка: в Таллиннском аэропорту отменили несколько рейсов

По словам представителей аэропортов и местных властей, из-за забастовки персонала в Италии были отменены тысячи рейсов. Еще 120 рейсов отменмлм в бельгийском аэропорту Шарлеруа, где бастуют недовольные условиями труда пилоты Ryanair. Ryanair также отменила рейс, прибывающий из Рима и вылетающий из Рима около семи часов вечера.

Забастовка приходится на то время, когда итальянский метеорологический центр предупреждает о подготовке к «одной из самых сильных волн жары всех времен». В Риме показания термометра могут превышать сорок градусов, а на Сицилии и Сардинии - до 48 градусов.

Бастующие рабочие требуют нового коллективного договора через шесть лет после истечения срока действия предыдущего. Забастовка должна продлиться с десяти утра до шести вечера по местному времени.

Власти заявили, что в аэропорту Рима было отменено около 200 рейсов, а в Милане - 150. Еще несколько десятков рейсов были отменены в Турине и Палермо.