«Юри, ты легенда!»: фото Ратаса в Instagram позабавило интернет-пользователей

Председатель Центристской партии Юри Ратас опубликовал в пятницу вечером своеобразную фотографию: лежа на диване в солнцезащитных очках, Ратас жалуется на слишком яркое солнце.
«Хорошего вечера, солнце необыкновенно яркое!» - подписал политик Юри Ратас свою публикацию в Instagram.
Через 15 минут после публикации фотографии Бригитте Сюзанне Хунть, попавшая в вихрь скандалов на прошлой неделе, прокомментировала: «Так мило!».
«Легендарный чувак!», - написал под фото рэпер Mäx.
Nublu оставил в комментариях смайлик с выпученными глазами. «Ты на I Land Sound?», - пишет музыкант, имея в виду фестиваль, который проходит в эти выходные на острове Сааремаа.
«Ты икона», «Юри, ты легенда!», - пишут люди.