«Юри, ты легенда!»: фото Ратаса в Instagram позабавило интернет-пользователей

Через 15 минут после публикации фотографии Бригитте Сюзанне Хунть, попавшая в вихрь скандалов на прошлой неделе, прокомментировала: «Так мило!».

Nublu оставил в комментариях смайлик с выпученными глазами. «Ты на I Land Sound?», - пишет музыкант, имея в виду фестиваль, который проходит в эти выходные на острове Сааремаа.