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«Юри, ты легенда!»: фото Ратаса в Instagram позабавило интернет-пользователей

Elu24
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Юри Ратас
Юри Ратас Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Председатель Центристской партии Юри Ратас опубликовал в пятницу вечером своеобразную фотографию: лежа на диване в солнцезащитных очках, Ратас жалуется на слишком яркое солнце.

«Хорошего вечера, солнце необыкновенно яркое!» - подписал политик Юри Ратас свою публикацию в Instagram.

Через 15 минут после публикации фотографии Бригитте Сюзанне Хунть, попавшая в вихрь скандалов на прошлой неделе, прокомментировала: «Так мило!».

«Легендарный чувак!», - написал под фото рэпер Mäx.

Nublu оставил в комментариях смайлик с выпученными глазами. «Ты на I Land Sound?», - пишет музыкант, имея в виду фестиваль, который проходит в эти выходные на острове Сааремаа.

«Ты икона», «Юри, ты легенда!», - пишут люди. 

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