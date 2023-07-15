Невролог Тоомас Тоомсоо: приступы мигрени может вызывать съеденная накануне пища

Мигрень - очень распространенное заболевание, которым страдают 16-18 процентов населения. Если большинство людей пытаются контролировать болезнь с помощью лекарств, то в действительности следовало бы пересмотреть и образ жизни. По словам невролога Ида-Таллиннской центральной больницы и медицинского центра Confido Тоомаса Тоомсоо, качество жизни пациента может быть значительно улучшено, если он выяснит, какие продукты вызывают у него приступы мигрени.
Мигрень - неврологическое заболевание, проявляющееся сильной головной болью, которая обычно сопровождается тошнотой и чувствительностью к свету, шуму и запахам. «Точные причины мигрени до сих пор неизвестны. Однако мы знаем, что боль вызывается химическими реакциями в головном мозге, и что в развитии мигрени играют роль как генетические факторы, так и факторы окружающей среды», - сказал Тоомсоо.
Если говорить о факторах окружающей среды, то нужно признать, что мало что известно о том, что определенные продукты среди прочего могут вызывать приступы мигрени. «Врачи привыкли прописывать лекарства. Однако, глядя на человека в целом, может оказаться, что применение препарата не является подходящим вариантом для пациента, так как вызывает побочные эффекты. Так что вам нужно подумать о том, какие есть альтернативы и что вы можете сделать, чтобы улучшить свое здоровье. Пересмотреть и изменить обеденное меню - это один из способов помочь себе», - прокомментировал невролог.
Приступы мигрени обычно имеют свои правила
Сотни пациентов прошли через доктора Тоомсоо, и, слушая их рассказы, ему удалось зафиксировать определенные закономерности. «Для страдающего мигренью важно понять, что вызывает у него мигрень. Люди часто не знают, как установить связь между мигренью и пищей, которую они едят, потому что приступы боли возникают не сразу после еды, а обычно только на следующий день. Опираясь на научную литературу и опыт других пациентов, я могу дать рекомендации людям в части того, что является распространенными провокаторами мигрени и при употреблении чего человек должен внимательно следить за собственным самочувствием».
Многие из продуктов, вызывающих мигрень, вообще-то очень полезны, поэтому люди даже не подозревают, что они могут играть роль в развитии головных болей. «Мы не знаем, почему некоторые продукты вызывают мигрень, но по изученному опыту можем сказать, что помидоры, авокадо, экзотические фрукты, такие, как ананас и дыня, а также острая пища, бекон, орехи, семечки и чечевица плохо влияют на многих людей. Самая быстрая реакция следует при употреблении вина, когда головная боль может возникнуть в течение нескольких минут или часов. Однако людей, кто так реагирует на вино, довольно мало. В случае же с другими продуктами реакция чаще всего наступает позже», - прокомментировал Тоомсоо.
Это не означает, что больному мигренью запрещены все перечисленные продукты. «Скорее, это значит, что при употреблении их в пищу человек должен быть внимателен и наблюдать за реакцией организма. Для некоторых пациентов коррекция диеты позволяет предотвратить мигрень и предлагает подходящую альтернативу приему лекарств», - сказал Тоомсоо. «Однако выявление продуктов, вызывающих мигрень, не означает, что человек больше никогда не сможет есть эти продукты. На данный момент вы можете избегать их в течение 6-8 недель, а затем можете снова понемногу начать пробовать и посмотреть, как они влияют на ваше самочувствие».
Страдающим мигренью может помочь диета с низким содержанием углеводов или гистамина
По словам Тоомсоо, многие из его пациентов нашли для себя подходящей кетогенную диету, при которой избегают всех продуктов, содержащих большое количество углеводов. «При такой диете рацион в основном состоит из мяса, рыбы, яиц, орехов, семечек и овощей с низким содержанием углеводов. К сожалению, авокадо, бекон и орехи не подходят при мигрени, поэтому традиционную кетогенную диету необходимо модифицировать. В Confido у нас есть диетолог, который составил специальный план кетогенной диеты, очень подходящий для пациентов с головными болями», - рассказал невролог.
Другой диетой, подходящей для пациентов с мигренью, является диета с низким содержанием гистамина. Продукты, богатые гистамином, включают кисломолочные продукты, йогурт, сметану, пахту и кефир, ферментированные овощи, такие, как квашеная капуста и кимчи, маринованные овощи, сушеное или ферментированное мясо, вино, пиво и шампанское, ферментированные соевые продукты, такие, как темпе, мисо и соевый соус, а также помидоры и баклажаны.
«Люди часто хотят провести исследование, чтобы узнать, есть ли у них пищевая аллергия. Если анализы не показывают аллергии, это не значит, что гиперчувствительности к пище нет. Поэтому всегда стоит проверить, улучшает ли отказ от продуктов с высоким содержанием гистамина ваше самочувствие и уменьшает ли головные боли», - сказал Тоомсоо.
В то же время невролог подчеркивает, что тему питания не следует слишком заострять и выводить на первый план. Еда не влияет на всех людей одинаково, и помимо еды есть еще много других факторов, влияющих на вызывание приступов мигрени. «Пища как спусковой крючок для приступов мигрени - это только один из возможных факторов риска, но, конечно, не единственный. Следует также уделять внимание стрессу, сну, физическим упражнениям и психическому здоровью. Мигрень сильно связана с психикой, и если у человека есть еще и тревога, депрессия или биполярное расстройство, с ними обязательно нужно бороться», - пояснил врач.