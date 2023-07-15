Невролог Тоомас Тоомсоо: приступы мигрени может вызывать съеденная накануне пища

Многие из продуктов, вызывающих мигрень, вообще-то очень полезны, поэтому люди даже не подозревают, что они могут играть роль в развитии головных болей. «Мы не знаем, почему некоторые продукты вызывают мигрень, но по изученному опыту можем сказать, что помидоры, авокадо, экзотические фрукты, такие, как ананас и дыня, а также острая пища, бекон, орехи, семечки и чечевица плохо влияют на многих людей. Самая быстрая реакция следует при употреблении вина, когда головная боль может возникнуть в течение нескольких минут или часов. Однако людей, кто так реагирует на вино, довольно мало. В случае же с другими продуктами реакция чаще всего наступает позже», - прокомментировал Тоомсоо.

Это не означает, что больному мигренью запрещены все перечисленные продукты. «Скорее, это значит, что при употреблении их в пищу человек должен быть внимателен и наблюдать за реакцией организма. Для некоторых пациентов коррекция диеты позволяет предотвратить мигрень и предлагает подходящую альтернативу приему лекарств», - сказал Тоомсоо. «Однако выявление продуктов, вызывающих мигрень, не означает, что человек больше никогда не сможет есть эти продукты. На данный момент вы можете избегать их в течение 6-8 недель, а затем можете снова понемногу начать пробовать и посмотреть, как они влияют на ваше самочувствие».

Страдающим мигренью может помочь диета с низким содержанием углеводов или гистамина