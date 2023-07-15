Со следующей недели Эстонию вновь охватят дожди

В ночь на понедельник на западе страны ожидается малооблачная погода без осадков, в Центральной и Восточной Эстонии переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы, к утру облачность отступит за Чудское озеро. Ветер юго-западный и западный, на востоке страны около полуночи юго-восточный и южный, 3-9, м/с, на побережье порывами до 13 м/с. Днем малооблачная погода и переменная облачность, по отдельным регионам кратковременные дожди. Ветер юго- западный и западный, 4-10 м/с, порывами 13, на побережье до 15 м/с. Температура воздуха ночью 14-19, днем 21-26, на побережье местами 18 градусов тепла.

В ночь на вторник ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный и западный, 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Днем переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди и грозы. Ветер юго- западный и западный, 5-11 м/с, порывами 14, на побережье до17 м/с. Температура воздуха ночью 11-17, днем 17-23 градуса тепла.