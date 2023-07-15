В четверг житель Вильянди купил четыре килограмма клубники, выращенной, согласно документации, в Тартуском уезде, но когда он начал есть клубнику вечером, то обнаружил, что ягоды внутри гнилые. Однако после того, как он отправил письмо производителю клубники, он узнал, что стал жертвой мошенничества с указанием происхождения ягоды. Подобные махинации очень распространены в Эстонии, и решить эту проблему без существенного ужесточения надзора, по словам производителя клубники, невозможно.
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МОШЕННИЧЕСТВО ⟩ До трети клубники, продаваемой под видом эстонской, может быть импортной
Вильяндисец Пеэду Пыльд в четверг утром купил на Вильяндиском рынке четыре килограмма клубники. Продавец клубники утверждал, что это клубника сорта «Соната», выращенная в Эстонии. Инфонаклейка на коробке также сообщала Пыльду о том, что производителем клубники должно быть предприятие Kindel Käsi, действующее в волости Ныо Тартуского уезда. Пыльд, приняв это на веру, купил четыре килограмма ягод и принес их домой.