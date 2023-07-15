Сб, 15.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

МОШЕННИЧЕСТВО ⟩ До трети клубники, продаваемой под видом эстонской, может быть импортной

Трийн Лойде
Facebook Twitter
Comments
На Вильяндиском рынке продавалсь клубника, якобы произведенная компанией Kindel Käsi. В действительности компания не имела к этим ягодам отношения.
На Вильяндиском рынке продавалсь клубника, якобы произведенная компанией Kindel Käsi. В действительности компания не имела к этим ягодам отношения. Фото: Jan Randar Raidma

В четверг житель Вильянди купил четыре килограмма клубники, выращенной, согласно документации, в Тартуском уезде, но когда он начал есть клубнику вечером, то обнаружил, что ягоды внутри гнилые. Однако после того, как он отправил письмо производителю клубники, он узнал, что стал жертвой мошенничества с указанием происхождения ягоды. Подобные махинации очень распространены в Эстонии, и решить эту проблему без существенного ужесточения надзора, по словам производителя клубники, невозможно.

Вильяндисец Пеэду Пыльд в четверг утром купил на Вильяндиском рынке четыре килограмма клубники. Продавец клубники утверждал, что это клубника сорта «Соната», выращенная в Эстонии. Инфонаклейка на коробке также сообщала Пыльду о том, что производителем клубники должно быть предприятие Kindel Käsi, действующее в волости Ныо Тартуского уезда. Пыльд, приняв это на веру, купил четыре килограмма ягод и принес их домой.

Пыльд, который принялся есть клубнику вместе со своей семьей в тот же вечер, обнаружил, что клубника несъедобна и имеет неприятный прогорклый вкус. «При ближайшем рассмотрении ягоды были коричневыми внутри», - сказал Пыльд, добавив, что снаружи порчи не было заметно. Так как непригодность ягод к употреблению в пищу обнаружилась только вечером, вернуть их продавцу не удалось.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх