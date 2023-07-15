МОШЕННИЧЕСТВО ⟩ До трети клубники, продаваемой под видом эстонской, может быть импортной

В четверг житель Вильянди купил четыре килограмма клубники, выращенной, согласно документации, в Тартуском уезде, но когда он начал есть клубнику вечером, то обнаружил, что ягоды внутри гнилые. Однако после того, как он отправил письмо производителю клубники, он узнал, что стал жертвой мошенничества с указанием происхождения ягоды. Подобные махинации очень распространены в Эстонии, и решить эту проблему без существенного ужесточения надзора, по словам производителя клубники, невозможно.