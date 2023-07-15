Чешская теннисистка Маркета Вондроушова обыграла Онс Жабер в женском финале Уимблдона

24-летняя Вондроушова занимает лишь 42-е место в мире после того, она пропустила шесть месяцев прошлого сезона из-за травмы запястья.

Но чешская теннисистка справилась с нервами лучше, чем Жабер, которая заняла второе место в 2022 году. Вондроушова выиграла субботний финал со счетом 6:4 6:4.

28-летняя Жабер, посеянная под номером шесть, проиграла все три крупных финала, в которых она играла.

Вондроушова, которая в прошлом году приехала на Уимблдон болельщицей, в гипсе после операции на запястье, просто упала навзничь на корте, когда поняла масштабы того, чего она добилась.

Маркета Вондроушова Фото: EPA

«Я не совсем понимаю, что происходит - это потрясающее чувство», - сказала Вондроушова, которая обыграла пять посеянных игроков, и подняла свой заветный кубок.

Тепло обнявшись с Жабер у сетки, она снова опустилась на колени, и как казалось, чуть не расплакалась.

Затем, как это принято в наши дни, она пошла обнять свою команду и семью, в том числе мужа Стефана, который приехал в Лондон, чтобы посмотреть финал. До этого он был дома в Праге, чтобы присматривать за котом.

Джабер же была очень расстроена, она сидела на стуле с опущенной головой.