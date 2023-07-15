Украина предупреждает, что прекратит поставки российского газа в Европу в конце следующего года

По мнению украинского правительства, в конце следующего года Европа перестанет нуждаться в российском газе, и поэтому нет смысла продлевать существующие транзитные контракты, позволяющие российскому газу поступать в Центральную Европу, несмотря на войну.
«Я считаю, что к зиме 2024 года Европа больше не будет нуждаться в российском газе», - заявил Politico министр энергетики Украины Герман Галущенко. По его словам, война означает, что «двусторонние переговоры невозможны».
Газопровод через Украину - одна из двух оставшихся связей между Россией и Западом. На него по-прежнему приходится около пяти процентов газового импорта блока.
Транзитные контракты, подписанные в 2019 году, будут действовать до конца 2024 года. Закрытие газопроводов означает, что странам Центральной Европы придется искать новых поставщиков.
По мнению Марко Алликсона, генерального директора энерготрейдера Baltic Energy Partners, новость о возобновлении транзита российского газа через Украину не оказывает сегодня существенного влияния на рынок, поскольку его доля в европейских поставках газа составляет менее пяти процентов и объемы могут быть полностью компенсированы за счет других каналов поставок. «Однако до окончания срока действия контракта еще полтора года, и сегодняшние заявления не обязательно означают окончание транзита», - сказал Алликсон.