Украина предупреждает, что прекратит поставки российского газа в Европу в конце следующего года

«Я считаю, что к зиме 2024 года Европа больше не будет нуждаться в российском газе», - заявил Politico министр энергетики Украины Герман Галущенко. По его словам, война означает, что «двусторонние переговоры невозможны».

Газопровод через Украину - одна из двух оставшихся связей между Россией и Западом. На него по-прежнему приходится около пяти процентов газового импорта блока.

Транзитные контракты, подписанные в 2019 году, будут действовать до конца 2024 года. Закрытие газопроводов означает, что странам Центральной Европы придется искать новых поставщиков.