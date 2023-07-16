Фото ⟩ В Балтийском море замечен один из самых больших парусников в мире

Корабль длиной 138 метров и шириной 17 метров считается одним из самых больших парусников в мире. Судно имеет пять палуб, 69 пассажирских кают премиум-класса и может одновременно перевозить 136 пассажиров и экипаж из 85 человек.

Галерея: В Рижском порту пришвартовался один из самых больших парусников в мире

По данным Управления Рижского свободного порта, Sea Cloud Spirit является одним из трех судов флота немецкого круизного оператора Sea Cloud Cruises. Парусник был сдан в эксплуатацию в 2021 году, а его строительство обошлось судовладельцам в 100 млн долларов, или 89,58 млн евро.