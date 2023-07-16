Фото ⟩ Невнимательность водителя стала причиной ДТП

Присутствовавший на месте аварии фотограф Sakala Кенно Соо сообщил, что, по предварительным данным, обе машины двигались в сторону Вильянди. Водитель внедорожника Mitsubishi хотел повернуть налево, но водитель ехавшей позади Toyota вовремя этого не заметил, в результате чего машины столкнулись.

На место выехала скорая помощь, но пострадавших обнаружено не было, люди отделались испугом.