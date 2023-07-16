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Фото ⟩ Невнимательность водителя стала причиной ДТП

Трийн Лойде
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В субботу, 15 июля, около 12.45 на 34-м километре шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа, в деревне Выйваку в волости Пыхья-Сакала в Вильяндимаа, произошло ДТП: столкнулись внедорожник Mitsubishi и легковой автомобиль Toyota.

Присутствовавший на месте аварии фотограф Sakala Кенно Соо сообщил, что, по предварительным данным, обе машины двигались в сторону Вильянди. Водитель внедорожника Mitsubishi хотел повернуть налево, но водитель ехавшей позади Toyota вовремя этого не заметил, в результате чего машины столкнулись.

На место выехала скорая помощь, но пострадавших обнаружено не было, люди отделались испугом.

Некоторое время движение на месте ДТП было нарушено, но его удалось быстро восстановить.

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