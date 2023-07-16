Цена ушла в минус: такого дешевого электричества в Эстонии еще не было

Самая низкая цена на электроэнергию будет с трех до четырех дня, когда электричество будет стоить -7,205 цента/кВтч. Также с двух до трех и с четырех до пяти киловатт-час электроэнергии будет стоить -6 центов. Цена взлетит только в семь вечера, когда электричество уже будет стоить почти 15 центов за кВтч.