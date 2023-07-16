Цена ушла в минус: такого дешевого электричества в Эстонии еще не было

Обладатели биржевого пакета электроэнергии могут радоваться, ведь сегодня до семи часов вечера цена на электроэнергию равна нулю или даже, видимо, за потребление электроэнергии должны доплачивать.
Самая низкая цена на электроэнергию будет с трех до четырех дня, когда электричество будет стоить -7,205 цента/кВтч. Также с двух до трех и с четырех до пяти киловатт-час электроэнергии будет стоить -6 центов. Цена взлетит только в семь вечера, когда электричество уже будет стоить почти 15 центов за кВтч.
Согласно странице Elering.ee, в 8 утра из Финляндии в Эстонию по двум кабелям поступило 715 МВт электроэнергии, из которых 452 МВт было отправлено соседям. В 8 утра Эстония потребляла 614 МВт и производила 331 МВт электроэнергии, т.е. на нашу цену существенно повлияла дешевая электроэнергия Финляндии.
По данным Nordpool, за электроэнергию в Финляндии с пяти часов утра до шести часов вечера цена в минусе.