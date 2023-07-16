Наводнение в Южной Корее: семь тел достали из затопленного туннеля

В ловушке в туннеле длиной 685 метров оказались 15 автомобилей, сколько всего там находится людей - неизвестно.

Проливные дожди вызвали наводнения, оползни и отключения электроэнергии на большей части Южной Кореи.

На данный момент по меньшей мере 33 человека числятся погибшими, 10 - пропавшими без вести.

Туннель в Осоне, недалеко от города Чхонджу в центральной провинции Северный Чхунчхон, был быстро затоплен после того, как близлежащая река вышла из берегов, водители и пассажиры не успели выбраться.

В субботу удалось спасти девять человек, судьба остальных пока неизвестна.

В субботу в Южной Корее выпало почти 300 мм осадков. Большинство погибших — в горном районе Северный Кёнсан, где оползни снесли целые дома. Тысячи людей эвакуированы.

На аэрофотоснимках из пострадавших от наводнения районов из-под воды и грязи видны только верхушки крыш.

По всей стране приостановлено железнодорожное сообщение, за исключением некоторых маршрутов с высокоскоростными поездами.

Корейское метеорологическое управление прогнозирует увеличение количества осадков до следующей среды и предупреждает о серьезной опасности погодных условий.