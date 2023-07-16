Повышение налогов: смотрите, в какую сумму департамент оценил вашу недвижимость

Со следующего года вступают в силу новые ставки земельного налога, что для большинства землевладельцев означает ежегодное повышение налога на 10%.
97 евро в виде земельного налога в год. Именно такую сумму читатель Postimees, владеющий 34 гектарами сельскохозяйственных угодий в волости Луунья, должен заплатить муниципалитету в этом году. Он должен заплатить меньше ста евро по причине того, что до сих пор Земельный департамент оценивал стоимость его участка всего лишь в 9700 евро. Низкая стоимость недвижимости была обусловлена тем, что расчет цены был произведен еще в 2001 году. А поскольку сельскохозяйственные земли в муниципалитете Луунья облагаются налогом по ставке 1%, как раз отсюда и набегают упомянутые 97 евро.
Однако в 2022 году Земельный департамент провел очередное оценивание земли, в результате которого 34 гектара сельхозугодий нашего читателя получили новую маркировку - 193 238 евро. С 2024 года земельный налог будет рассчитываться, исходя из этой суммы. Однако на этот раз двадцатикратный рост цены не является редкостью. В среднем Земельный департамент и завышал стоимость земельных участков в Эстонии в 8,2 раза. В некоторых регионах - например, в Ляэне-Харью, - стоимость некоторых земельных участков увеличилась более чем в 50 раз.
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Однако с точки зрения земельного налога переоценка стоимости сельскохозяйственных угодий нашего читателя в 20 раз означает, что в новом году при сохранении ставки земельного налога ему придется заплатить не 97 евро, а более 1930. На самом деле это не совсем так. Во-первых, с нового года закон больше не позволяет местным властям взимать более 0,5% за землю сельскохозяйственного назначения или жилую застройку. Если до сих пор местные самоуправления Эстонии облагали сельскохозяйственные земли налогом в размере до 2%, а жилые - до 2,5%, то в следующем году ставка налога в обоих случаях может составить от 0,1% до 0,5%.
Тем не менее, даже если органы власти муниципалитета Луунья в новом году решат использовать минимальную ставку в 0,1%, герою из нашего примера пришлось бы платить 193 евро в год, или почти вдвое больше, чем в этом году. Если же муниципалитет Луунья примет решение о применении максимальной ставки в 0,5%, то ежегодные расходы нашего землевладельца составят 966 евро, что почти в 10 раз больше, чем в текущем году.
В этом году бояться нечего
Во избежание такой ситуации государство установило так называемый защитный механизм, благодаря которому земельный налог не может единовременно вырасти более чем на 10 процентов. Это означает, что земельный налог не будет увеличиваться более чем на 10 процентов в год по сравнению с предыдущим годом. Однако стоит отметить, что десятипроцентное увеличение применяется каждый год до тех пор, пока сумма, подлежащая уплате, не достигнет суммы земельного налога на основе так называемой фактической кадастровой стоимости и ставки земельного налога.
В случае с нашим примером: если муниципалитет Луунья повысит ставку налога на сельскохозяйственные земли до 0,5 процента, земельный налог нашего читателя будет увеличиваться на 10 процентов в год в течение следующих 24 лет. На самом деле, возможно, даже дольше, потому что Земельный департамент планирует проводить переоценку стоимости земли каждые четыре года.
Если бы муниципалитет Луунья применил минимальную ставку в 0,1%, то десятипроцентное повышение налога продолжалось бы по меньшей мере в течение семи лет.
На данный момент неясно, будет ли так, поскольку новая правящая коалиция также рассматривает идею полного отказа от защитного механизма, что позволило бы самоуправлениям повышать земельный налог значительно более быстрыми темпами. По словам пресс-секретаря Налогово-таможенного департамента Керту Лаадога, план коалиции пока находится на уровне идеи. Это означает, что в законе он не прописан, и поэтому земельный налог не может вырасти более чем на 10 процентов как минимум до 2024 году.
Налоговые льготы и освобождение от налогов
Все существующие налоговые льготы и освобождение от налогов сохранятся в 2024 году. Освобождение от уплаты налога будет по-прежнему распространяться на находящуюся под домом землю размером 0,15 гектара в густонаселенных районах и 2 гектара в случае ее расположения в других местах.
С 2024 года налоговая льгота на землю, находящуюся под домом, будет распространяться и на земельные участки с несколькими возможными целевыми назначениями, если одним из предполагаемых назначений является земля под жилую застройку. Например, если на первом этаже многоквартирного дома действует коммерческое предприятие, то с 2024 года домовладелец не будет платить земельный налог с отведенной под коммерческую деятельность площади в этом доме.