Повышение налогов: смотрите, в какую сумму департамент оценил вашу недвижимость

На данный момент неясно, будет ли так, поскольку новая правящая коалиция также рассматривает идею полного отказа от защитного механизма, что позволило бы самоуправлениям повышать земельный налог значительно более быстрыми темпами. По словам пресс-секретаря Налогово-таможенного департамента Керту Лаадога, план коалиции пока находится на уровне идеи. Это означает, что в законе он не прописан, и поэтому земельный налог не может вырасти более чем на 10 процентов как минимум до 2024 году.

Налоговые льготы и освобождение от налогов

Все существующие налоговые льготы и освобождение от налогов сохранятся в 2024 году. Освобождение от уплаты налога будет по-прежнему распространяться на находящуюся под домом землю размером 0,15 гектара в густонаселенных районах и 2 гектара в случае ее расположения в других местах.

С 2024 года налоговая льгота на землю, находящуюся под домом, будет распространяться и на земельные участки с несколькими возможными целевыми назначениями, если одним из предполагаемых назначений является земля под жилую застройку. Например, если на первом этаже многоквартирного дома действует коммерческое предприятие, то с 2024 года домовладелец не будет платить земельный налог с отведенной под коммерческую деятельность площади в этом доме.