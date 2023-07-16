Эстония закупит боеприпасов на сумму свыше миллиарда евро

Для развития ПВО реактивных систем залпового огня HIMARS будет закуплен ракетный комплекс средней дальности, приобретаются боеприпасы для воздушного нападения, начинается механизация маневренных подразделений, продолжается увеличение запасов боеприпасов, начатое правительством в прошлом году. Помимо военного развития и развития потенциала, план также предусматривает развитие военного и медицинского центра катастроф.

«Полномасштабная война России против Украины наглядно показывает, в какие возможности нам нужно инвестировать, - цитирует Певкура пресс-релиз Министерства обороны. - Сделать это позволяет повышение расходов на гособорону до 3 процентов ВВП. Приоритетом развития является как можно более скорое создание необходимых возможностей».

В планах развития занимает важное место и поддержка молодежных организаций Кайтселийта: в течение этого периода им будет выделено в общей сложности более 7,3 млн евро. Значительно увеличится в ближайшие годы и финансирование Кайтселийта.

Помимо реконструкции взлетно-посадочной полосы, в Эмари начнется строительство дополнительных казарм, будут построены новые склады боеприпасов, продолжится строительство мобилизационных складов для частей. План развития также предусматривает замену сторожевого корабля Pikker, увеличение софинансирования проектов EDF в оборонной промышленности и деньги на планирование промпарка боеприпасов.

«Инвестиции Эстонии в оборону резко выросли в свете войны в Украине, и мы приобретаем значительно больше оружия, боеприпасов и оснащения, но помимо этого важно, что мы также инвестируем в людей и инфраструктуру», - добавил Певкур.