Галерея ⟩ В Ласнамяэ прошел фестиваль пирожков

«Ласнамяэский фестиваль пирожков из года в год пользуется большой популярностью. В прошлом году был такой ажиотаж, что в конце мероприятия выпечки на всех не хватило. Теперь мы немного изменили концепцию, и, на первый взгляд, все получилось. Торговцев и развлечений стало больше, чем в прошлом году, что также сделало фестиваль более интересным для гостей», - сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В субботу, 15 июля, с 11 часов в парке Паэ (ул. Паэпарги, 9) состоялся традиционный фестиваль для всей семьи, в центре внимания которого были пироги и другая выпечка.

На пирожковом фестивале было представлено более 20 продавцов разнообразной выпечки. Также можно было приобрести множество различных продуктов для самостоятельного приготовления пирогов. В этот раз на мероприятии также было много товаров для детей, одежды и других сезонных товаров.

Кроме вкусной еды гостям мероприятия была предложена насыщенная развлекательная программа. Были организованы катание на пони и батутная площадка, а Таллиннская спортивная школа капоэйры и школа дзюдо BUDOLINN предлагали множество активностей.